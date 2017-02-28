Застройка Рыбальского полуострова: от идеи до воплощения

Организатор мероприятия - Riverside Development, среди партнеров проекта: Киевгорстрой, Perfect Group.

В качестве спикеров конференции слово взяли: генеральный директор Riverside Development Андрей Ваврыш, представители бюро разработчиков концепции планировки территории Рыбальского острова Антон Олейник (buro o), Владимир Зотов (бюро инициативной архитектуры "GA") и другие участники проекта.

В течение презентации разработчики проекта раскрыли вопросы, связанные с реализацией проекта в контексте тенденций развития г. Киева, а также текущее состояние работ на строительной площадке проекта, этапы и сроки реализации жилого района. Сегодня перед столицей стоит большой вопрос – в дальнейшем продолжать развивать пригородные зоны или начать развивать огромные промышленные территории в пределах города, которые используются не эффективно? Проект Rybalsky - не первый предлагает переосмысление одной из самых ценных промышленных территорий – Рыбальского острова. Почему же предыдущая концепция развития офисного центра «Киев Сити» не сработала? Почему вместо этого был утвержден детальный план территории, который предусматривает строительство жилых кварталов и объектов инфраструктуры? Команда разработчиков концепции убеждена, что очередной бизнес-центр на 2 млн. квадратных метров создал бы транспортную проблему. Вместо этого проект Rybalsky декларирует создание нового качественного комфортного многофункционального района, который обеспечит 30 тыс. человек жильем и 20 тыс. рабочих мест.

Важное преимущество проекта Rybalsky – уникальный подход к благоустройству и инфраструктуры. Девелоперы проекта не экономят на проектировании и строительстве необходимой инфраструктуры! В процессе «от концепта до воплощения» работало не менее 100 архитекторов, городских планировщиков, инженеров и других специалистов.

«Для нас важно, чтобы все понимали перспективы нашего проекта, скорость и качество его реализации, глубину продуманности ценностей, которые заложены в этот проект и неготовность сделать хотя бы один шаг назад во время реализации проекта», - говорит генеральный директор Riverside Development Андрей Ваврыш.

Также застройщики акцентируют внимание на том, что уже в октябре этого года одновременно с запуском в эксплуатацию первых двух домов будет достроен учебный комплекс на территории. А уже на День Киева генеральный директор Riverside Development Андрей Ваврыш приглашает всех на открытие бульвара на территории будущего района.

Американский экономист, автор теории креативного класса Ричард Флорида отмечает «Город - это не просто дома - это среда, где люди живут. Если в городах будет удобно и комфортно, тогда будет расти и экономика».

Поэтому мы хотим, чтобы Рыбальский стал новым городским центром - не социальным гетто "поселком под охраной", а открытым пространством для жизни горожан. Новый Киев строит новый бизнес. Не мэр, не президент – они задают нам законодательную основу, однако все в наших руках. Мы честно говорим, что мы бизнес и мы должны быть экономически эффективными. Однако мы создаем не только квадратные метры, мы создаем пространство для жизни. Не зря это выражение стало лозунгом нашей рекламной кампании. Новое качество жизни, новое качество образования, новая архитектура, комфортные публичные пространства, удобная инфраструктура на всех уровнях – все это является нашим вкладом в наш город. Мы хотим показать всей стране, что можно жить иначе».