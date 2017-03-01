В столице впервые покажут знаменитый флаг Черновола

Флаг с еще сотней экспонатов будет представлен в Музее новостей, который откроется в «Художественном Арсенале» 2 марта. Проект, посвященный 20-летию ТСН, расскажет о производстве новостей, телевизионную кухню и историю главных событий независимой Украины.

Кроме того, посетители музея смогут увидеть «сердце» самолета-рекордсмена Ан-225 «Мрия» — элемент одного из двигателей весом более 5 тонн. Транспортировка и монтаж этого объекта стали возможными благодаря специальной транспортировочной капсуле, в которую его поместят с помощью крана, и в таком виде отправят в «Мыстецкий Арсенал».

«Мы гордимся тем, что собрали под одной крышей экспонаты, которые ранее нигде и никогда нельзя было увидеть вместе, — говорит директор информационного вещания «1+1 медиа» Сергей Попов. — Двигатель самолета «Мрия», наградные статуэтки Русланы и Джамалы, олимпийские медали Лилии Подкопаевой, чемпионский пояс Виталия Кличко, космическая еда и «Кобзарь», который побывал в космосе с Леонидом Каденюком, транспаранты 1991 и 2004 годов, каски — свидетели трех революций и многое другое. Мы также хотим показать украинцам, как создаются новости, поэтому готовим интерактивные зоны, в которых каждый сможет попробовать себя в роли ведущего и репортера: начитать погоду и новости, оказаться в студии ТСН или на трибуне Верховной Рады».

Кроме артефактов и интерактивов, зрителей ждут истории героев новостей, тесты на знание новостей и умение отличать правду от выдумки, секреты журналистов и голосование за 10 самых важных новостей в истории независимой Украины.

Музей новостей, 2 - 26 марта.

График работы: вторник-воскресенье, с 11:00 до 20:00.

Место: «Мыстецкий Арсенал», вул. Лаврская, 10-12.

Стоимость билета: 60 гривен. Для детей, студентов и пенсионеров – 30 гривен.

Все средства от продажи билетов пойдут на развитие культурных проектов «Мыстецкого Арсенала».