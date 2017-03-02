Ferrero заняла первое место среди продовольственных компаний в мировом рейтинге 100 компаний с лучшей репутацией

В этом году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией. Более того, она поднялась на одну строчку вверх в общем мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 балла.

Джованни Ферреро (Giovanni Ferrero), генеральный директор Группы Ferrero, комментирует: «Мы гордимся доверием потребителей во всем мире, которое подтверждает данный рейтинг, закрепив за нами первое место, как в списке продовольственных компаний, так и в списке итальянских компаний с лучшей репутацией. «Качество превыше всего» – вот наш девиз, и наш успех вновь подтвердил его правильность».

Методика RepTrak® позволяет анализировать восприятие крупнейших мировых компаний потребителями. Оценка проводится с помощью шкалы, которая учитывает семь параметров: продукты и услуги, инновации, место работы, управление, социальную ответственность, лидерство и эффективность .

Данный опрос является самым крупным в своем роде исследованием корпоративной репутации. Он основан на данных более чем 170 000 рейтингов, собранных в первом квартале 2017 г., и включает сравнительные рейтинги, тренды, базирующиеся на данных демографических срезов, сведениях о том, какие компании вызывают наибольшее уважение у различных групп стейкхолдеров, что лежит в основе доверия к компании и поощряющего поведения целевых аудиторий, таких как желание покупать продукты компании, рекомендовать бренд, инвестировать в компанию или даже работать в ней.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по ссылке: http://www.reputationinstitute.com/thought-leadership/global-reptrak-100.