Как выбрать люстру в спальню?

Главные правила

К выбору люстры в спальню стоит подойти максимально осознанно. Тем более, что данная комната является главным местом для отдыха. Обстановка в ней обязывает быть уютной и спокойной. Поэтому освещение в спальне должно быть приятным. Чтоб в прохладную хмурую погоду, при включенном свете можно было почувствовать тепло и домашний уют, комфортно почитать книгу или полистать журнал.

Выбирая светильник в спальню, стоит учитывать размеры помещения и высоту стен. В маленькую комнату с низкими потолками не рекомендуется покупать большую люстру на длинном основании. Такой вариант зрительно уменьшит пространство и станет ярким пятном на общем фоне. Чтоб люстра в спальне не казалась огромной и неуклюжей стоит выбрать припотолочные светильники. Они также хорошо справятся с функцией качественного освещения пространства, и не испортят общий интерьер.

При выборе светильника в спальню, стоит помнить еще одно правило. Свет должен быть ярким, но слегка рассеянным. Агрессивные насыщенные лучи способны смягчить плафоны из цветного или матового стекла.

Если спальня имеет просторные размеры и высокие потолки, то идеальным решением станет классическая люстра с лампами в виде свечей. Такой светильник сделает спальню более спокойной и романтичной.

И, конечно же, не стоит забывать о том, что люстра должна гармонировать с общим дизайном спальни. Цвет, отделка, форма и дизайн обязаны соответствовать особенностям вашего интерьера.

Дизайн люстр

Прежде чем выбирать в дом люстру, стоит ознакомиться с их классификацией. Итак, сегодня все потолочные светильники условно можно разделить на:

классические;

модерн;

традиционные;

неоклассика;

детские.

Моделями, что относят к классике и консерватизму чаще всего выступают: хрустальные люстры, потолочные светильники с плафонами или абажурами. Как правило, в таких элементах освещения присутствует более трех лампочек. Такие модели впишутся практически во все интерьеры.

К неоклассике относят светильники с неординарным дизайном. Примером такой люстры является металлическая труба с 3-5 небольшими плафонами, которые можно направлять в разные стороны, меняя освещение.

Детские мотивы в люстрах чаще всего угадываются на абажурах. Яркие плафоны люстр с рисунками и цветные абажуры призваны давать хорошее освещение и добавлять детской спальне красочности.

К стилю модерн относятся строгие потолочные светильники. Это весьма практичные, но простые по дизайну решения в освещении. Это может быть просто яркий подвес с одной лампой, одиночный шар, квадрат или просто бумажный абажур яркого или пастельного цвета. Такие люстры подойдут для интерьерных стилей модерн и лофт.

В заключении стоит сказать, что в спальню, конечно, нужно покупать понравившиеся вам люстры. Но все же важно учитывать правила, касательно размеров и интерьера комнаты. И только тогда выбранный светильник будет дарить тепло и гармонию каждый день.