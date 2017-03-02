Какие квартиры для аренды в Киеве пользуются спросом?
Киев, столица Украины, привлекает приезжих практически круглый год. Сюда едут учиться, работать, отдыхать, посещать культурные мероприятия. По понятным причинам, многие, кто приезжает столицу временно или для длительного пребывания, пытаются найти жилье в удобном районе и по адекватной цене. И этим жилье становится квартира, которую сдают в аренду.
Какие квартиры, сдающиеся для длительной аренды, сегодня пользуются наибольшим спросом в Киеве? Для тех, кто только переехал в Киев, представителей среднего класса и студентов, приоритетным фактором выбора квартиры для аренды является ее стоимость. Оптимальным выбором в отношении цены может стать Троещина, которая прогнозируемо пользуется спросом практически круглый год. Большое количество предложений, которое диктует низкие цены – это плюс Троещины. Тем не менее, в этом районе наблюдаются транспортные проблемы, пробки и отсутствие метро дают о себе знать.
Позняки – еще один район, в котором традиционно хорошо снимают квартиры на длительный срок. Несмотря на то, что цены на квартиры здесь могут быть чуть выше, жильцов привлекает развитая инфраструктура и хорошее состояние жилья. Определенным спросом у жильцов, снимающих квартиры длительно, пользуется и Оболонь. Здесь представлен широкий ассортимент торговых комплексов и центров для развлечения. А вот Шевченковский район с ценами выше среднего вызывает меньший интерес у широкой потребительской аудитории.
В свою очередь, у тех, кто хочет снять квартиру в Киеве посуточно, приоритеты несколько иные. Для тех, кто приехал в Киев ненадолго, ключевым фактором остается состояние квартиры и ее транспортная доступность. Поэтому наибольшим спросом пользуются объекты в центре и около вокзалов. Те, кто ищет низкую стоимость, рассматривают варианты в спальных районах. Поэтому можно сделать вывод, что будущие жильцы, которые рассчитывают прожить в столице минимум несколько месяцев, пытаются найти оптимальный вариант с низкой ценой в отдаленных районах с относительно неплохой доступностью к транспорту. Посуточно квартиры лучше сдаются в центре, около станций метро и вокзалов.
Аналогичные правила работают на рынке недвижимости и в других крупных городах страны. Однако, в курортных городах, как Одесса, во многом цена на аренду зависит еще и от времени года. Поэтому если вас интересует квартира в Одессе посуточно, в ноябре и в июне за одну и ту же квартиру вы можете заплатить совершенно разные суммы денег.