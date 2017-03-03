По правительственному кварталу столицы Украины прошел первый "Марш секс-работников"

В связи с объявленным в государстве Днем траура по погибшим шахтерам, организаторы марша (Всеукраинская Лига «Легалайф» и Альянс общественного здоровья) после минуты молчания призвали участников провести мероприятие в формате «молчаливого шествия» .

Чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме нарушения прав секс-работников, предвзятого к ним отношения и случаям насилия, с самодельными плакатами «Моя работа – мой выбор!», «СЕКС-работа – тоже работа!», «Налоги вместо штрафов!», «вооруженные» красными зонтиками и строительными касками, масками, «удостоверениями секс-работников», а также некоторыми элементами профессиональной «спецодежды» участники марша прошли молчаливым мирным шествием по правительственному кварталу от Верховной Рады мимо здания Кабинета министров, завершив марш под Администрацией Президента Украины на улице Банковой.

«Статья 181-1 админкодекса сегодня продолжает использоваться исключительно как репрессивный инструмент коррупции, вымогательства, шантажа и насилия», ‒ заявила Юлия Дорохова, лидер движения за права секс-работников, юрист Всеукраинской Лиги «Легалайф».

Угроза в любой момент составить административный протокол за занятие проституцией традиционно используется нечистыми на руку сотрудниками правоохранительных органов как средство психологического давления на секс-работниц, что часто переходит в психологическое и физическое насилие, поскольку законодательство Украины работает против них, лишая прав на уважение человеческого достоинства и защиту.

«С помощью закона в Украине творят беззаконие! Мне пришлось бесплатно отрабатывать «субботник» в полиции (бесплатное предоставление сексуальных услуг полицейским), чтобы не составили админпротокол. Если бы отказалась – могли и побить», ‒ признается Елена, секс-работница из Житомирщины.

«Административная ответственность за проституцию является одним из весомых факторов, способствующих распространению эпидемии ВИЧ в Украине. По согласованным экспертным подсчетам, сегодня в стране насчитывается около 80 тысяч секс-работников. Только в столице их работает почти 11 тысяч. На Востоке страны более 25 тысяч человек зарабатывают этим на жизнь. Верховная Рада Украины с миллиардными запасами наличности, зафиксированными в электронных декларациях народных избранников, не может и дальше продолжать беззастенчиво игнорировать и маргинализировать немалую группу своих сограждан», ‒ заявил соорганизатор марша Павел Скала, директор по политике и партнерству Альянса общественного здоровья.

Участники Марша принесли под Парламент, Правительство и на Банковую собственный проект закона об отмене административной ответственности за проституцию, призвав народных избранников поставить свои подписи под законопроектом и внести его на рассмотрение Верховной Рады, чем заниматься «политической проституцией» в кулуарах Парламента. Хотя именно на этой неделе в «здании под куполом» было пусто, ведь нардепы разъехались «работать с избирателями».

Авторитетные правозащитные организации также выступили с поддержкой основного требования участников марша: "Лица, предоставляющие секс-услуги — одна из самых социально незащищенных групп в мире. Они являются очень уязвимыми к дискриминации, насилия и произвола. Мы выступаем за полную декриминализацию всех аспектов добровольно предоставленных сексуальных услуг и требуем всесторонний правовой защита для секс-работниц(ков) от эксплуатации, торговли и насилия", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.