САН ИнБев Украина делает ставку на премиум-сегмент

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Об этом в интервью Agroportal.ua сообщил Дмитрий Шпаков, президент бизнес-подразделения AB InBev Восточная Европа.

«Мы планируем оставаться на ведущих позициях. Некоторое время назад мы взяли курс на премиумизацию портфеля. Сегодня у нас сильнейший портфель в этом сегменте и самая большая доля в премиуме – 38% по итогам 2016 года. Прекрасно себя чувствуют и локальные бренды – «Чернігівське» лидер рынка с 2008 года. В 2016-м его доля составила 16,5%», – рассказывает эксперт.

По словам Шпакова, рынок пива за последние годы существенно сократился – приблизительно на 40% с 2008 года. Шпаков добавил, что, несмотря на общее падение рынка, объем продаж импортных брендов в Украине растет. «В 2016 году мы завезли несколько новых сортов Leffe, сидр Stella Artois. В этом году мы также планируем пополнять портфель интересными европейскими сортами, а также локальными запусками», – комментирует президент бизнес-подразделения AB InBev Восточная Европа.

Также он сообщил, что понемногу пивная культура развивается в Украине. Потребитель пробует крафтовые сорта и становится более требовательным по отношению к категории как таковой. «Поэтому мы планируем сегодня расширять линейки существующих брендов – глобальных и локальных, и предлагать новые вкусы к уже существующим», – говорит Дмитрий Шпаков.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

ПАО «САН ИнБев Украина» представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev и объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois, Beck's; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, а также локальных ТМ «Чернігівське», «Рогань», «Янтарь», «Жигулевское», DAO. В 2016 году доля украинского рынка ПАО «САН ИнБев Украина» составила 30,0% в натуральном выражении.