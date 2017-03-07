Открыто голосование на "Приз зрительских симпатий" в конкурсе "Фотограф года 2016"

18:49, 07 марта 2017
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Завершился прием работ на IV Всеукраинский конкурс для любителей и профессионалов фотографии «Фотограф года 2016».

До 14-го марта 2017 года будет проходить зрительское голосование на сайте конкурса http://best.foto.ua.

Голосуйте! Ваш голос может стать решающим!

Голосовать можно за неограниченное количество работ.

Партнеры конкурса «Фотограф года 2016»:

Фотографический партнер: Fujifilm

Арт партнер: "Я ГАЛЕРЕЯ"

Партнер: "Папарацци"

Партнер по печати: FotoMe

Генеральный медиа-партнер: УНИАН

Информационные партнеры: "НСФХУ", "Bird In Flight"

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