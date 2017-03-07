Открыто голосование на "Приз зрительских симпатий" в конкурсе "Фотограф года 2016"
18:49, 07 марта 2017Окно
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Завершился прием работ на IV Всеукраинский конкурс для любителей и профессионалов фотографии «Фотограф года 2016».
До 14-го марта 2017 года будет проходить зрительское голосование на сайте конкурса http://best.foto.ua.
Голосуйте! Ваш голос может стать решающим!
Голосовать можно за неограниченное количество работ.
Партнеры конкурса «Фотограф года 2016»:
Фотографический партнер: Fujifilm
Арт партнер: "Я ГАЛЕРЕЯ"
Партнер: "Папарацци"
Партнер по печати: FotoMe
Генеральный медиа-партнер: УНИАН
Информационные партнеры: "НСФХУ", "Bird In Flight"
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