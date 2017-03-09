Красители для кондитера: какие бывают?

В кондитерском искусстве весь спектр красителей используется не только в процессе приготовления мастики, из которой в дальнейшем лепятся фигурные украшения и поверхность торта. Безопасные красящие вещества добавляют в тесто или крем, которые также приобретают нужный оттенок.

С помощью красителей создаются практически все цвета – какие-то с помощью самостоятельных добавок, а какие-то – в процессе смешивания нескольких отдельных красителей. Однако стоит помнить, что некоторые красители нельзя смешивать друг с другом, другие – не стоит мешать со спиртом или кремами с низким содержанием жира.

Существует несколько классификаций красителей. Во-первых, это натуральные и синтетические добавки. Не стоит полагать, что искусственный краситель хуже. Если вы покупаете добавку проверенного производителя и в хорошем магазине, соблюдаете технику безопасности и дозировки, если у вас и ваших близких нет аллергий на это вещество – использовать такие добавки можно.

К тому же, не всегда натуральные красители подходят для кулинарии – не в любой рецепт удается удачно включить, к примеру, свеклу или кофе. Стоит также отметить, что синтетические красители могут быть более удобными в использовании, более контрастными и яркими, их цвет более насыщен. Да и аллергии на натуральные красители исключать не стоит.

По форме выпуска красители могут быть сухие, жидкие и гелевые. Сухие могут использоваться, как в своем первоначальном виде, так и в водяных или водочных растворах. Жидкие красители используют при готовке кремов, мастики. Жидкие пищевые краски можно использовать и при изготовлении рисовальной массы для айсинга. Гелевые красители более густые, чем жидкие, их также можно назвать универсальными. Если вы купили пищевые гелевые красители, вам их может хватить на более долгий срок.

В заключение добавим, что покупать красители и другие товары для кулинарных экспериментов следует только в магазинах с хорошей репутацией. Предпочтение следует отдавать товарам, которые выпускаются надежными производителями. Многое можно купить в интернете, например, посетив интернет-магазин для кондитеров Лавар.