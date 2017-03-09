Форум трех коалиций 10 марта: повестка дня от бизнеса на 2017 год

Организаторы: коалиция «За детенизацию экономики», коалиция «За либеральную налоговую реформу» и бизнес-коалиция «Общественная платформа «Налоги для экономической свободы» в партнерстве с реанимационным пакетом реформ (коалицией ведущих общественных организаций и экспертов Украины) и ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины». «Учитывая неблагоприятную геополитическую ситуацию для Украины в 2017 году, пришло время активизировать внутренние резервы страны, срочно согласовать и принять до конца года необходимые изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы, другие нормативно-правовые акты, что приведет к детенизации реальных секторов экономики, стремительного экономического роста, повышения конкурентоспособности Украины и улучшение качества жизни граждан», - объясняют организаторы Форума свою инициативу. И заявляют о необходимости создания общего неформального объединения коалиций с целью контроля над реформами и повышение синергии действий власти, предпринимателей и общественного сектора.

На Форуме участники от реального сектора экономики озвучат свое видение ситуации по качеству и первостепенности реформ, а также согласуют публичную Резолюцию с требованием к власти начать реальные реформы в экономике и предоставят перечень этих реформ. Среди первоочередных участники Форума видят изменения, необходимые в налоговой системе Украины: переход к модели налогообложения распределенной прибыли, усиление контроля за оффшорными операциями, модификация налога на недвижимое имущество, демонополизация рынков, институциональная реформа таможни. Кроме того, бизнес выступает за сохранение упрощенной системы налогообложения для честного малого и среднего бизнеса (при необходимости отделения злоупотреблений ССО крупным бизнесом), введение электронных акцизов и цифровых РРО (смартфон в качестве кассового аппарата, голосование за что во 2 чтении никак не состоится из-за не рассмотрение третий месяц профильным Комитетом по налоговой политике ВРУ), создание единого органа для работы с экономическими преступлениями - службы финансовых расследований в подчинении Минфина, снижение нагрузки на фонд заработной платы, введение электронных акцизов и тому подобное.

Организаторы пригласили к разговору пул представителей власти - Степана Кубива - первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли, Александра Данилюка - министра финансов Украины, Евгения Капинуса - госсекретаря Министерства финансов, Нину Южанину - народного депутата Украины, председателя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике. Среди приглашенных - Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития, Игорь Бураковский - директор Института экономических исследований и политических консультаций, Илья Несходовский - директор Института социально-экономической трансформации, эксперт РПР, Глеб Вышлинский - исполнительный директор Центра экономической стратегии, Владимир Дубровский - старший экономист CASE Украина, эксперт РПР, Павел Кухта - экономист, заместитель председателя Стратегической группы советников Премьер-министра, Юрий Романенко, Украинский институт будущего.

Подробнее - https://economic-forum.com.ua/organizatori/

Факт-лист: организаторы и партнеры Форума

Коалиция «За детенизацию экономики» - это объединение бизнеса и общественных организаций, которые решили совместными усилиями добиваться принятия необходимых Украине изменений через реализацию задач, указанных в Меморандуме. Главной целью коалиции является создание инвестиционно-привлекательных условий для бизнеса, увеличение инвестиций в страну и стимулирования бизнеса к детенизации, уменьшение дискреции и ликвидация коррупционных возможностей для представителей органов власти. В 2016 году Меморандум Коалиции «За детенизацию экономики» поддержали 25 бизнес-ассоциаций, а Активисты коалиции способствовали принятию закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины №5368 и приняли участие в разработке законопроекта 4117 (он-лайн РРО - смартфоны в качестве кассовых аппаратов как инструмент либерализации кассовых операций), проголосованный в первом чтении ВРУ в октябре 2016 года.

Подробнее - www.bc-ua.org,

https://www.facebook.com/Coalition.for.Economy.Deshadowing/

Коалиция «За либеральную налоговую реформу» образована в марте 2016 с целью поддержки реформирования налоговой системы Украины. Деятельность коалиции основывается на работах, выполненных участниками в различных форматах в течение 2014-2015гг. Меморандум о создании Коалиции определяет следующие основные цели: упрощение администрирования, борьба с коррупцией, снижение налоговой нагрузки. По состоянию на март 2017 года в Коалицию входят 15 ассоциаций и индивидуальные участники. Члены коалиции поддержали реформы, которые уже внедряются на основании Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» (от 21 декабря 2016 года № 1797-VIII), а также другие реформы, которые еще должны состояться, в частности - замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, реформа налогообложения имущества, детенизация импорта и торговли и другие.

Подробнее - www.taxreformua.wordpress.com,

https://www.facebook.com/groups/taxreformua

БИЗНЕС-КОАЛИЦИЯ «Гражданская платформа «Налоги для экономической свободы » образована в первой половине 2016 года. К концу этого года в ее состав входят 24 бизнес-объединения с общим количеством предприятий-участников более 8 500. Главной своей задачей участники Платформы считают разработку необходимых бизнесу изменений в налоговой системе и консолидации усилий предпринимателей в поддержку внедрения этих изменений.

Подробнее - в открытой группе «Налоги для экономической свободы» в сети Facebook https://www.facebook.com/groups/1024890174271807/?fref=ts

Надежный партнер Форума - ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины (АНУ) - добровольная неприбыльная и неполитическая всеукраинская общественная организация, созданная 27 ноября 1998, что на сегодняшний день, объединяет почти 7000 налогоплательщиков со всей Украины, среди которых более 300 коллективных членов, отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков. Ключевой задачей Ассоциации является защита прав налогоплательщиков, содействие развитию предпринимательства путем создания условий для его деятельности. Специалистами ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в сотрудничестве с украинским бизнесом разработан проект либерального Налогового кодекса Украины, презентация которого состоялась 23 ноября 2016 на международном форуме «Ukraine Level Up 2016». В настоящее время проводится масштабное общественное обсуждение проекта в регионах Украины путем осуществления Всеукраинского тура в формате «Круглый стол» разработчиков во главе с Президентом АНУ Григолом Катамадзе. http://appu.org.ua/ https://www.facebook.com/appu.tau/?fref=ts