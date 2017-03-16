Посольства восьми стран отпразднуют в Киеве NOWRUZ

21 марта 2017 года в Колонном Зале Киевской городской государственной администрации состоится празднование международного праздника NOWRUZ.

Торжественное мероприятие состоится при участии восьми посольств иностранных государства, а именно: Азербайджанской Республики, Республики Ирак, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики и Республики Узбекистан.

В праздничной программе: концерт, в котором выступят представители всех стран-организаторов. Гости и участники праздника смогут ознакомиться с выставкой народного творчества, на стендах которой будут представлены материалы об истории и проведении NOWRUZ в каждой из вышеперечисленных стран. Также состоится дегустация блюд национальных кухонь.

Праздник посетят главы дипломатических миссий и международных организаций, депутаты Верховной Рады, представители общественности, министерств, ведомств, средств массовой информации Украины, диаспоры стран участников.

Место проведения: Колонный зал Киевской городской государственной администрации (Крещатик,36).

Время проведения: 21 марта 2017 года с 12.00 до 14.00

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Справка: 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция «Международный день Навруз». Согласно Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены «прилагать усилия для повышения уровня информированности о Навруз и организовать ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника».