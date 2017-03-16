Молодежь протестировала интернет-магазины ко Дню защиты прав потребителей

15 марта во Всемирный день защиты прав потребителей в УНИАН состоялся круглый стол на тему «Как в эпоху электронной коммерции защитить права потребителей?». Всеукраинская федерация «ПУЛЬС» пригласила заинтересованных специалистов принять участие в заседании круглого стола для обсуждения насущных и проблемных вопросов в сфере защиты прав потребителей в электронной коммерции.

Участие в мероприятии приняли представители власти, гражданского общества, учреждений образования, торговых сетей.

- Интернет-магазины из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности субъектов хозяйствования не идентифицированы как «классические» продавцы (исполнители), они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя соблюдения прав потребителей на информацию о продавце (исполнителе), реализуемых товарах и услугах, - отметила Лилия Стиренко, и.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы. - Не урегулирована деятельность «информационных посредников» (в т.ч. товарных агрегаторов), которые формально не являются реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, но при этом выступают в качестве непосредственных получателей средств от потребителей за счет оплаты тех товаров и услуг, которые в значительных масштабах аккумулируются на их Интернет-ресурсах (сайтах).

Лилия Стиренко подтвердила, что особой популярностью пользуется у правонарушителей сегмент непродовольственных товаров: «Количество полученных в 2016 году обращений относительно деятельности интернет-магазинов составляет 468, из них 463 касаются продажи непродовольственных товаров, 2 - продовольственных товаров, 3 - предоставление услуг».

- С одной стороны преимуществами электронной торговли является удобство для потребителя, увеличение возможностей для выбора. С другой мы очень обеспокоены, поскольку эта отрасль создает существенные препятствия для потребителей при реализации их прав, и существенные возможности для недобросовестных торговых практик и откровенных мошенников. Именно поэтому так важно обеспечить наличие у потребителя полной и достоверной информации о продавце и наличие подтверждающих документов о приобретении товара, - отметил Андрей Лига, член правления Всеукраинской федерации потребителей «ПУЛЬС».

Теме потребительского он-лайн-информирования было посвящено исследование, которое представили во время круглого стола активисты общественного движения «Молодежь за права потребителей». Они представили мониторинг качества информирования потребителей 50 интернет-магазинов Украины по популярности в поисковом сервисе Google и анализ на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей Украины.

Марина Бондарчук и Ольга Фреюк, активисты общественного движения «Молодежь за права потребителей» Всеукраинской федерации «ПУЛЬС» отметили, что из числа проанализированных интернет-продавцов 58% имеют контакты и форму обратной связи, а 18% - только электронный адрес. «100% е-продавцов предоставляют информацию о доставке товара, 90% - о возможности возврата товара и гарантийном обслуживании, 60% сообщают всю информацию о своем товаре, а 40% - только часть информации, - говорится в исследовании. - Наличие русскоязычного сайта показали только 32% исследуемых площадок. Гарантийный документ от производителя пообещали 62,5%, от магазина - 27,5% опрошенных, а другие варианты предоставили 10% ». Пятерка лидеров, наиболее законопослушных в области защиты прав потребителей, была обнародована на круглом столе, но весь список молодые исследователи не показали, потому что продолжают мониторинг. Сообщили лишь, что первое место рейтинга разделили бренды «Фокстрот» и «Comfy».

- Мы не публикуем весь список, потому что планируем продолжить мониторинг украинских интернет-продавцов с 1 апреля этого года, после принятия постановления КМУ о перечне технически сложной техники на гарантии, - отметила Марина Бондарчук, активистка движения «Молодежь за права потребителей». - Мы, сделав контрольную закупку, проверим эти интернет-магазины на законопослушность по продаже сложной техники с РРО, а также на соблюдение норм законодательства при возврате товара.

«Есть сайты, которые незаконным способом осуществляют продажу товаров и нарушают права интеллектуальной собственности, - рассказала Ирина Ломейко, юрист юридической фирмы Дега Партнерс, которая работает с ООО Миле в Украине, производителя немецкой бытовой техники. - Поэтому, чтобы проверить сайты-нарушители, мы осуществляем контрольные закупки, чтобы узнать, каким образом попадает товар к потребителю, устанавить ответчика надлежащим образом, а когда у нас есть чек или расчетный счет - подаем иск в суд».

Логичность проверки продажи с РРО именно этой группы товара в интернет-магазинах доказали и данные от представителей Держпродспоживслужбы. В 2016 году территориальные специалисты рыночного надзора провели 222 проверки характеристик продукции у продавцов крупной и мелкой бытовой техники. Нарушения установлены в 121 случае, что составляет 55% от общего количества проверенной продукции. Среди 3 тысяч единиц товара, взятых на проверку, не соответствует установленным требованиям 600 образцов. Основными нарушениями были распространения продукции без знака соответствия техническим регламентам, без декларации о соответствии и без информации об адресе, наименовании уполномоченного представителя и поставщика продукции.