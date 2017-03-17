Андрей Довбенко: В законе о реорганизации банков важно избежать влияния лобистов

Так управляющий партнер международной юридической компании «N&D» Андрей Довбенко прокомментировал прцес доработки соответствующего законопроекта.

По его мнению, после первого чтения в документе можно заметить и коррупционные риски, и лоббистские моменты некоторых международных банковских групп.

По мнению Андрея Довбенко, если пересматривать некоторые нормы законопроекта, то появляются мысли, что писался он в интересах иностранных банковских групп. Юрист убежден, что упрощенная процедура капитализации способна дать им возможности к увеличению рыночной доли за счет скупки ослабленных конкурентов.

«Также в процессе не прописали моменты для отказа Нацбанком в согласовании реорганизации банков и капитализации. Законопроект предусматривает, что для прекращения банковской деятельности, план действий должен соответствовать требованиям НБУ, однако не объясняет каким именно образом», - говорит предстаивтель международной юридической компании Андрей Довбенко. По его мнению, данный план прекращения деятельности нужно будет реализовать в шестимесячный срок, однако санкции за его нарушения не предусмотрены.

Довбенко Андрей полагает, что в документе упущены критерии, с учетом которых банк сможет начинать реорганизацию по упрощенной процедуре. «При этом за НБУ остается выбор банков, которые смогут ею воспользоваться. Подобные упущения и противоречия лишь увеличивают возможности для ручного управления НБУ и позволяют создавать новые коррупционные поля», - подчеркивает юрист Андрей Довбенко.

Он также отметил, что проект не включает гарантии для кредиторов банка, если он прекратит свою деятельность. Обжалование же решений, по его мнению, которые связаны с отзывом банковской лицензии, реорганизацией или капитализацией не прекращает их выполнений. «Также данный проект содержит противоречия и нормам Налогового кодекса, которым запрещено регулирование вопросов по налогообложению для банков преемников», - утверждает Андрей Довбенко.

Он отметил, что в документе предусмотрены и позитивные новации. Среди них, по словам Андрей Довбенко, – право прекращения деятельности банков без ликвидации юрлица. «Это даст возможность для тех, кто не в силах выполнить требования по докапитализации, оставить рынок, не создавая при этом нагрузку на Фонд гарантирования вкладов», - говорит юридический эксперт.

«Они смогут избежать введения временного администрирования, при соблюдении условий отсутствия невыполненных перед вкладчиками обязательств. Сегодня подобные возможности законами не предусмотрены», - подчеркнуд представитель международной юридической компании Андрей Довбенко.

В целом, по его мнению, у экспертов не возникает сомнений на счет необходимости принятия этого закона. «Однако он требует существенной доработки. Лишь тогда он сможет работать на пложительный результат», - говорит Андрей Довбенко. В противном случае, по его словам, закон может стать апперкотом для нашей неустойчивой банковской системы.