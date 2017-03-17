"Моршинская" получила Европейскую сертификацию

02 марта 2017 года Моршинский завод минеральных вод «Оскар» получил сертификат соответствия на процесс производства и продукцию от авторитетного центра сертификации «BALTSERT» (Даугавпилс, Латвия).

Таким образом, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», который входит в состав группы компаний IDS Borjomi Ukraine, объединяющей ведущих производителей природных минеральных вод, стал одним из немногих украинских производителей, чья продукция соответствует высоким европейским стандартам качества и может поставляться в любую из стран Европейского Союза.

«Получение сертификата соответствия от «BALTSERT» — очень сложная процедура, связанная с соблюдением высоких европейских стандартов качества продукции и ее производства. Кроме того, отечественная система оценки параметров воды, которая должна относиться к категории Natural Mineral Waters (NMW), несколько отличается от европейской и мировой, - говорит менеджер по качеству IDS Borjomi Ukraine Оксана Бамбура. - Но «Моршинская» с успехом прошла европейскую процедуру признания в категории природных минеральных вод, и теперь ее совершенный вкус смогут оценить потребители стран Западной Европы».

Следует отметить, что уже в который раз продукция Моршинского завода минеральных вод «Оскар» завоевывает доверие и признание среди авторитетных европейских институтов. Так, в 2016 году «Моршинская» получила престижную награду от Международного института вкуса и качества (The International Taste & Quality Institute, iTQi) в категории «За лучший вкус».

Теперь «Моршинская», любимая вода миллионов украинцев, займет достойное место среди мировых брендов, которые являются лидерами европейского рынка природной минеральной воды и найдет своих поклонников за пределами нашей страны.

Справка

IDS Borjomi Ukraine - компания, объединяющая ведущих национальных производителей, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных и питьевых вод благодаря продукции, которая добывается в чистых и курортных регионах Украины и является эталоном качества по самым высоким международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных и питьевых вод («Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Аляска» и др.), а также является эксклюзивным импортером легендарной грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.

«Моршинская» - природная минеральная вода Прикарпатья. Соотношение элементов «Моршинской» является оптимальным для столовой минеральной воды на каждый день (уровень ее минерализации - 0,1-0,4 г/л). Благодаря высокотехнологичному производству «Моршинская» не проходит дополнительной обработки и попадает к потребителям в своем первозданном виде, без каких-либо изменений минерального состава и физической структуры воды.

Центр сертификации «BALTSERT» входит в Латвийскую систему сертификации и инспекции, которая признана Европейской кооперацией аккредитации (ЕА). Сертификаты, выданные центром сертификации «BALTSERT», признаются на международном уровне. Центр сертификации является нотифицированной институцией Европейской Комиссии (номер нотификации - 1529).