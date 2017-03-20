Аgri-food-"сборная" Украины: кто изменит правила игры на рынке?

Украина, имеющая большой потенциал и все предпосылки быть глобальным лидером (площади пахотных земель, богатый чернозем и тд), к сожалению, существенно отстает от мира. Имея все природные богатства и активы, украинский agri-food-бизнес является крайне неэффективным. Но наша самая большая проблема не в устаревших стандартах и отсутствии прорывных инноваций в производстве, главная проблема – в образе мышления и культуре украинского agri-food-бизнеса.

Мир уже давно не работает так, как мы. Современные бизнесы строятся на принципах "открытых систем", основанные на совместном доступе к ресурсам, новых взаимосвязях, экономике общего пользования активами ради создания большей ценности. Это логика взаимодействия и сотрудничества, логика совместных решений, от которой все игроки выигрывают больше, чем если бы действовали в одиночку.

Именно поэтому Ukrainian Food Valley берет на себя ответственность сформировать команду ответственных лидеров – национальную agri-food-"сборную" Украины, которая изменит правила игры на рынке, внедрит новые подходы и стратегии, создаст экосистему устойчивого агропродовольственного развития в нашей стране и будет представлять ее в мире.

К национальной agri-food-"сборной" будет отобрано 28 управленцев из разных сфер по таким квотам:

- Агропроизводственная сфера – 5 представителей;

- Производство готовой продукции – 5 представителей;

- Сфера торговли и HoReCa – 3 представителя;

- Поставщики ресурсов и материалов (семян, удобрений, СЗР, техники и др.) – 3 представителя;

- ИТ и технологический бизнес – 3 представителя;

- Агро-инфраструктура (логистика, хранение, маркетинг, финансирование и другие сервисы) – 3 представителя;

- Правительственные и неправительственные организации – 3 представителя;

- Образовательные учреждения и вузы – 3 представителя,

которые продемонстрируют:

- Способность мыслить стратегически и масштабно;

- Способность работать в логике открытых систем;

- Имеют амбиции создавать системы нового поколения;

- Готовы развиваться в глобальной экосистеме Sustainable Agriculture и приобщиться к украинской Долины "Ukrainian Food Valley".

Отбор будет происходить в испытательно-учебном формате в два этапа:

1. Погружение в контекст на управленческой программе, специально сдизайнированой Киево-Могилянской бизнес-школой на запрос Ukrainian Food Valley – "Новые концепты управления: мультипликаторы и рычаги влияния" – которая состоится 31 марта.

2. Оценка управленческих способностей кандидатов и конкурсный отбор – 13 апреля.

Принять участие в отборе могут управленцы указанных 8 сфер, имеющие опыт управления бизнесом не менее 5 лет.

Участники отбора покрывают 25% стоимости учебного модуля (2600 грн), остальные 75% (7800 грн) оплачивает Ukrainian Food Valley.

Чтобы подать заявку на отбор в национальную agri-food-"сборную" Украины – заполните форму по ссылке bit.ly/uafoodteam

Контактное лицо: Roman Puchko, кластерный менеджер Ukrainian Food Valley, roma.puchko@gmail.com, (097) 952 2273