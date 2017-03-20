Особенности оборудования

Среди производителей любого оборудования есть признанные лидеры, являющиеся эталоном качества для остальных брендов. Поэтому, выбирая пылесос сепараторного типа, рекомендуем обращать внимание на экземпляры, созданные немецкой компанией. Как показывают статистические данные, именно ее продукция завоевала признание среди значительного круга потребителей. В десятках стран мира ежедневно заказывается сепараторный пылесос Pro - Aqua в значительных количествах. Причины популярности этой техники выявить несложно, представим основные из них в нескольких пунктах:

Полное отсутствие сервисных затрат. Владельцу не нужно периодически тратить средства семейного бюджета на фильтры, расходные элементы в виде шампуней, различных пеногасителей.

Упрощенный алгоритм работы. Эта сложная, «продвинутая» техника не требует от пользователя каких-то особых навыков.

Отметим полную универсальность. Решение купить пылесос сепараторного типа, поможет вам в десятках случаев. Кроме стандартной возможности очистки пола, ковровых покрытий, вы получаете возможность быстрого проведения генеральной уборки. Чтобы стала ясна уникальность устройства, упомянем о доступных функциях глубинной очистки матрасов и мойки окон, полировки гранита и мрамора.

Принцип действия

По мнению экспертного сообщества, сепараторные пылесосы - цена здоровья, хорошего самочувствия людей самых разных возрастных категорий. Всасываемые агрегатом частицы пыли, грязи, подаются на сепаратор, а затем под давлением в специальный резервуар, заполненный водой. Именно в воде топится весь мусор, а на выходе пользователь получает очищенный, в меру увлажненный воздух, создающий здоровый микроклимат дома. Процедура ухода за «продвинутым» устройством проста до неприличия. Достаточно слить воду, хорошенько протереть резервуар. Считайте, что пылесос с аквафильтром сепараторного типа, обслужен вами целиком и полностью.

Выбор бренда

На рынке несложно сегодня купить сепараторный пылесос, многие торговые марки постоянно представляют свежие модели. Профессиональные тесты свидетельствуют, что по своим потребительским характеристикам, Pro-Aqua опережает любых конкурентов. Модель превосходит именитые бренды по характеристикам уборки, при работе издает минимальный уровень шума. Нужно отметить очень удачные насадки, отличающиеся великолепной эргономикой и высокой эффективностью.

Не будем забывать о том, что гарантийные обязательства немецкой компании достигают 10 лет. Что касается реального эксплуатационного ресурса, его срок минимум в два раза больше. Немецкие сепараторные пылесосы отзывы имеют исключительно позитивные. Все группы потребителей полностью удовлетворены универсальными устройствами, обеспечивающими чистоту и здоровый микроклимат.