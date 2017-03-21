Телеканал "1+1" запускает новый проект "Тайный код веры"

В каждой программе ведущий будет искать ответы на вопросы о религии и церкви, которые волнуют каждого человека. Выяснить истину Георгию Коваленко помогут историки, религиоведы, ученые, богословы, философы и простые люди. Ведущий будет искать ответы в Библии, Коране, Торе, старых манускриптах и ​​храмах разных конфессий. Темами первых программ станут: «Язычество и христианство», «Деликатные вопросы в религии», «Гендерное равенство и роль женщины в христианстве», «Пасха и смысл этого праздника», «История святых писаний», «Церковь и наука», «Пожертвование или сознательная помощь», «Религиозная община будущего ».

«В новом проекте мы попытаемся приоткрыть людям дверь в церковь, а церкви - к проблемам людей. Мы хотим донести ценности, которые на самом деле несет в себе православие. Наша цель - показать, что вера в Бога - это мир, любовь и свобода. В проекте «Таємний код віри» мы будем разбивать стереотипы, связанные с религией и церковью, а также исследовать «закрытые» темы», - говорит ведущий проекта отец Георгий Коваленко.

Цикл документальных научно-познавательных фильмов «Таємний код віри» - совместный проект телеканала «1+1» и «Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости», который будет состоять из 8 эпизодов. Над производством проекта работает творческая группа «1+1 Продакшн» под руководством генерального продюсера Виктории Лезиной. Креативный продюсер проекта - Аким Галимов, автор документального исторического фильма-расследования «Україна. Повернення своєї історії», который в этом году получил премию «Телетриумф» в номинации «Лучший телевизионный документальный фильм/цикл».

Справка:

Георгий Коваленко - православный священник, богослов, философ, блогер, общественный деятель, ректор «Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости». Был активным участником революции Достоинства, регулярно выступал на ее главных мероприятиях в медиа. Женат, отец пятерых детей