Благодаря совместным усилиям ГРС и объединений предпринимателей удалось значительно сузить перечень групп товаров, в отношении которых требуется применение РРО

На согласование ГРС поступил сокращен перечень групп товаров, в отношении которых требуется применение РРО, с которым можно ознакомиться ниже.

Минэкономразвития, разработчик проекта постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций и внесении изменений в Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров», учел замечания и требования Государственной регуляторной службы Украины, а также предложения бизнес-ассоциаций и объединений предпринимателей.

ГРС остается верной позиции, что дополнительные фискальные приборы, такие как регистраторы расчетных операций, не является панацеей в борьбе с теневой экономикой и не дадут ожидаемого эффекта снижения оборота теневых средств. Как пример, можно привести ситуацию на рынке реализации алкогольной продукции, где давно введено использование РРО, однако количество контрафактного товара на нем не сокращается.

Упомянутое постановление КМУ разработана и должна быть утвержденной на требование Закона Украины от 20.12.2016 № 1791-III «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году». Но ГРС и объединению предпринимателей, благодаря активной совместной работе, удалось почти вдвое сократить перечень групп товаров, в отношении которых требуется применение РРО.

Кроме того, по оценкам бизнес-ассоциаций и объединений предпринимателей количество субъектов хозяйствования, подпадающих под действие регулирования, уменьшилось с 300 до 50 тысяч.