Максим Бахматов и Максим Яковер заявили об уходе из ВДНХ
С лета 2015 года Максим Бахматов и Максим Яковер занимались реформированием киевского комплекса ВДНГ (бывший ВДНХ).
Сегодня они оба объявили в Facebook о том, что покидают руководство проектом и вообще уходят из ВДНХ — новых должностей в предприятии занимать не будут. Новый руководитель комплекса — Евгений Мушкин из StarLight Entertainment. Евгений уже реализовывал проекты на ВДНХ и, по словам Бахматова, знаком с особенностями и проблемами предприятия.
“Друзья, сегодня (21 марта - ред.) мы с Максом Яковером завершаем управления проектом ВДНХ. За это время нам удалось показать, что изменения возможны. Без бюджетных средств, но благодаря запросу общества, поддержке государства, доверии партнеров и добросовестности команды”, - сообщил Бахматов.
По его словам, за 2 года на ВДНХ удалось достичь кардинальных изменений в лучшую сторону.
“Мы увеличили оборот в 2,5 раза. Предприятие-банкрот за два года вышло в плюс и получило прибыль в 2,5 млн гривен по итогам прошлого года. Нет задолженности по зарплатам. Мы выиграли десятки судов по защите предприятия и его ресурсов. Отремонтировали семь павильонов. Запустили парковку. Мы создали все необходимое для стабильной безубыточной работы ВДНХ, разработали концепцию развития на 40 лет”, - уверяет Бахматов.
“А наша цель - реальные изменения. Именно поэтому, мы приняли решение выйти из проекта сегодня, когда убеждены в стабильности роста и уверены в развитии предприятия”, - говорит Максим Бахматов.
Он заявил, что с уверенностью передает “бразды правления” новому директору.
“Я рад сообщить, что принято решение о назначении руководителем ВДНХ Евгения Мушкина, директора "Старлайт Интертеймент". Человек изнутри знаком с особенностями, проблемами и возможностями предприятия, его потребностями и перспективами”, - говорит бывший руководитель о новом.