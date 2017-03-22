Максим Бахматов и Максим Яковер заявили об уходе из ВДНХ

Сегодня они оба объявили в Facebook о том, что покидают руководство проектом и вообще уходят из ВДНХ — новых должностей в предприятии занимать не будут. Новый руководитель комплекса — Евгений Мушкин из StarLight Entertainment. Евгений уже реализовывал проекты на ВДНХ и, по словам Бахматова, знаком с особенностями и проблемами предприятия.

“Друзья, сегодня (21 марта - ред.) мы с Максом Яковером завершаем управления проектом ВДНХ. За это время нам удалось показать, что изменения возможны. Без бюджетных средств, но благодаря запросу общества, поддержке государства, доверии партнеров и добросовестности команды”, - сообщил Бахматов.

По его словам, за 2 года на ВДНХ удалось достичь кардинальных изменений в лучшую сторону.

“Мы увеличили оборот в 2,5 раза. Предприятие-банкрот за два года вышло в плюс и получило прибыль в 2,5 млн гривен по итогам прошлого года. Нет задолженности по зарплатам. Мы выиграли десятки судов по защите предприятия и его ресурсов. Отремонтировали семь павильонов. Запустили парковку. Мы создали все необходимое для стабильной безубыточной работы ВДНХ, разработали концепцию развития на 40 лет”, - уверяет Бахматов.

Бывший гендиректор объясняет причины своего ухода с руководящего поста тем, что “законодательная платформа пока не позволяет начать действовать в соответствии с новой концепцией”. Бывший гендиректор объясняет причины своего ухода с руководящего поста тем, что “законодательная платформа пока не позволяет начать действовать в соответствии с новой концепцией”.