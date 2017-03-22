Посольства восьми стран торжественно отметили в Киеве NOWRUZ

Торжественное мероприятие прошло при участии восьми посольств иностранных государства, а именно: Азербайджанской Республики, Республики Ирак, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики и Республики Узбекистан.

В официальной части мероприятия и церемонии перерезания красной ленты взяли участие Главы дипломатических миссий в Украине таких как: Советник Посольства Азербайджана Эльман Багиров, Посол Ирака Бакир Ахмед Азиз, Посол Казахстана Самат Ордабаев, Временный поверенний в делах Кыргызстану Батыркан Сыргабаев, Посол Таджикистана Файзулло Холбобоев, Посол Турции Йонет Тезель, Посол Туркменистана Нурберды Аманмурадов, Посол Узбекистана Алишер Абдуалиев.

В зале звучали поздравления с Новрузом на восьми языках! От диломатического корпуса приветственную речь огласил Посол Туркменистана Нурберды Аманмурадов. Дипломат поздравил всех коллег и гостей с праздником прихода весны и пожелал дружбы и процветания!

Мероприятие Посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы таких стран в Украине как: Афганистан, Болгария, Беларусь, Венгрия, Индия, Румыния, Пакистан, Палестина, Португалия, Македония, Сирия, Кувейт и другие дипломаты, а также представители профильных министерств, общественных организаций, СМИ.

Праздничную программу открыла украинская вокально-хореографическая композиция в исполнении детского ансамбля «Зернятко». Попурри танцев в исполнении ансамбля «Кавказ» зарядил гостей настоящим азербайджанским колоритом.

В водоворот традиционного танца «Дабка» под песню на курдском языке «Новруз» увлекли иракские студенты и Айяз Фархат.

Назгуль Шукаева в сопровождении виолончелистки Жанны Марчинской порадовала казахской песней «Кундиз коктем». Посольство Кыргызстана также подготовило песенный подарок, Бурул Султаналиева очаровала всех присутствующих своим необычайным пением.

Маленькая таджицкая красавица Нилуфар Азизова поздравила всех с праздником песней «Эй Ватан!». Турецкие мелодии зазвучали в исполнении группы «Макам». А продолжили концертную программу Туркменский танец «Йелпеселенди» в исполнении ансамбля «Галкиниш» и узбекский хорезмийский танец в исполнении ансамбля «Росток», который затем увлек всех гостей в красочный хоровод дружбы и встречи весны!

Параллельно с колоритной концертной программой посольства всех стран-организаторов ознакомили гостей с выставками народного творчества, на стендах которых были представлены материалы об истории и проведении NOWRUZ. Традиционные вышивки, предметы быта, изделия ручной работы, посуда, украшения, текстиль – радовали глаз посетителей.

А чтобы еще ближе прочувствовать праздник организаторы угощали гостей национальными блюдами: пловом, лепешками, сладостями, ароматными напитками!

Справка: 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция «Международный день Новруз». Согласно Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены «прилагать усилия для повышения уровня информированности о Навруз и организовать ежегодные мероприятия в ознаменование этого праздника».