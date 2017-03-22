22 марта - Всемирный день воды

Ровно 24 года назад на конференции ООН по охране окружающей среды 22 марта назвали Днем водных ресурсов. С тех пор ежегодно во всем мире отмечают День воды.

В этот день принято:

• уделять особое внимание вопросам окружающей среды, связанным с состоянием водных ресурсов на сегодня;

• обсуждать все возможные пути решения проблем нехватки воды;

• находить новые возможности экономии и возрождения водных ресурсов;

• обеспечивать необходимым питьем всех жаждущих.

Знаете ли вы, почему было решено ввести такую ​​дату во всемирной календарь? Почему сотни влиятельных людей и ученых, известных компаний и волонтеров уделяют особое внимание состоянию водных ресурсов?

Жизненная сила воды

Мы с вами, как и наша планета, на 70% состоим из воды. Вода улучшает состояние кожи и стабилизирует артериальное давление; помогает выводить шлаки из организма и избавиться от лишнего веса; стимулирует работу нервных клеток и мозга. Она - основа нашей жизнедеятельности, работоспособности и хорошего настроения.

Водный дисбаланс организма с отклонением хоть на несколько процентов может привести к потере концентрации, памяти, энергии. Хроническая нехватка питья сказывается на состоянии здоровья, может привести к серьезным заболеваниям и даже к смерти.

Жажда - это крик организма о помощи, первый сигнал о том, что вы сейчас чувствуете уже начальную стадию обезвоживания. Чтобы не допустить этого, возьмите себе за привычку пить каждые 2 часа в течение дня. За сутки здоровый человек в среднем должен выпить не менее 6-ти стаканов жидкости.

Обратите особое внимание: кофе, чай и алкогольные напитки не заменяют жидкость, наоборот, они выводят ее из организма!

Жидкость и молекулы

Важно не только количество жидкости, которую мы употребляем, но и ее состав. В идеале структура воды, которую мы пьем, должна максимально соответствовать структуре внутриклеточной жидкости нашего организма. Так клеткам будет легче ее усваивать.

Если жидкость в своем составе содержит соли тяжелых металлов и другие вредные примеси, мембрана клетки сначала фильтрует ее, отсеивая сухой остаток, который позже в качестве «накипи» оседает в наших почках и остается на стенках кровеносных сосудов.

Водная катастрофа

На сегодняшний день каждый 7-й человек на планете не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Из всего водного бассейна на Земле лишь менее 1% пригодно к употреблению в пищу. С каждым годом ситуация все ухудшается: за последние 40 лет количество пресной воды на человека уменьшилось на 40%. Уже сейчас более 850 миллионов людей погибают от голода из-за нехватки жидкости для полива сельскохозяйственных растений!

Неразумное использование природных ресурсов, огромное количество промышленных и бытовых отходов привели к опасному загрязнению грунтовых бассейнов планеты. Знаете ли вы, что только в Украине жителям более тысячи населенных пунктов запрещено пить воду из местных источников? Известно ли вам, что только 3% рек на планете имеют относительно чистую и безопасную по составу воду? С каждым днем ​​состояние рек и озер ухудшается.

Что будут пить наши дети завтра?

Мы создаем будущее уже сегодня

Если каждый из нас сохранит за год хотя бы одно ведро воды, получится целое озеро 1000 м в диаметре и глубиной 5 метров! Это запас для наших детей.

Что мы можем сделать уже сегодня для спасения водных ресурсов Земли:

• принимать душ вместо ванны;

• мыть посуду в посудомоечной машине с экономическими режимами, а не под краном;

• использовать специальные экономические насадки-распределители и смесители кранов;

• уменьшить количество сливной жидкости за счет покупки новых экономических бачков с распределителями слива;

• собирать и правильно утилизировать батарейки (1шт загрязняет более 400 л воды);

• уменьшить употребление бумаги, собирать макулатуру и сдавать ее на переработку (1кг бумаги = 300-800л воды);

• заказывать питьевую воду у локального (местного) производителя;

• отказаться от использования в частном хозяйстве химических средств, загрязняющих природную среду (например, фосфатов).

Только эти простые шаги, сделанные каждым из нас, помогут сохранить за год около 8000 литров питьевой воды!

Заказывайте воду у локального поставщика, чтобы не загрязнять экологию пластиковыми и другими отходами.

Компания «Небесна Криница» руководствуясь своими принципами, организует ряд социальных программ, среди которых и лекции об эффективном водопользовании. Вместе мы сохраним планету!

С сегодняшнего дня и вы можете подключиться к этой благородной миссии: расскажите своим друзьям и знакомым о воде, ее ценности в вашей жизни, о необходимости ее сохранения и разумного использования. А ваши дети будут благодарны вам за правильный выбор.

Справка: «Небесная Криница» - вода с курорта Ворзель. Компания «Небесна Криница» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе собственного импорта ТМ "CORSICO".