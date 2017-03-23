Аптека: Розетка представила новый раздел

Онлайн-покупки пользуются большой популярностью, постепенно заменяя привычные походы по магазинам: здесь заказать продукцию можно в несколько кликов. От этой популярной тенденции не отстают и дистрибьюторы медикаментов. Отыскать онлайн-площадку по продаже лекарств не составляет особого труда. Купить нужный препарат в интернет-аптеке можно в несколько кликов. К тому же ассортимент продукции у онлайн-площадок гораздо шире, а значит, вероятность найти нужное лекарство выше.

Но при покупке лекарств нужно соблюдать осторожность, выбирая только проверенные площадки, которые обеспечивают поставку качественной, сертифицированной продукции. Интернет-супермаркет Rozetka хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке, а среди ассортимента его товаров недавно появились медикаменты.

«Розетка» предлагает пользователям продукцию отменного качества по доступной цене. Очередным этапом расширения стало открытие раздела по продаже медикаментов, в рамках которого супермаркет сотрудничает с сетью магазинов «Космо». Все лекарства сертифицированы, и покупатель может быть уверен, что приобретает качественный товар.

«Лекарственные препараты и травы» — один из двух крупных разделов аптеки интернет-магазина Rozetka. Товары отсортированы по категориям соответственно их назначению — для пищеварительной, нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, кровеносной систем. Здесь есть и гормональные, офтальмологические, дерматологические препараты, средства от ЛОР-заболеваний, витамины, антибиотики, обезболивающие, спазмолитики, мази и прочие средства, такие как лекарственные травы и целебные сборы.

Второй раздел аптеки — «Товары медицинского назначения» — включает сопутствующие расходные изделия: пластыри, шприцы, перевязочные материалы, персональные аптечки и пр. На сайте представлены также специализированные товары для медицинских центров — медицинские наборы, инструменты, системы для переливания, внутривенных инъекций, шовные материалы и т. д.

Чтобы купить необходимый товар, нужно просто зайти на его страницу и оформить заказ, заполнив небольшую анкету. Можно отложить лекарство в «список желаний» и приобрести его позже. Если нужное наименование на момент заказа отсутствует, можно оформить подписку на автоматическое оповещение о его наличии, а когда товар будет доступен для покупки, пользователь получит соответствующее уведомление.

На данный момент товары, приобретенные в разделе по продаже медикаментов на сайте Rozetka, можно получить путем самовывоза со складов аптек сети «Космо» в Киеве. Но благодаря активному развитию супермаркета возможность купить эти товары скоро появится в других городах страны. Приобрести качественные медикаменты в «Розетке» будет так же легко, как и популярную технику. Найти нужные лекарства можно, перейдя по ссылке: https://apteka.rozetka.com.ua.