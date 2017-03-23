Андрей Довбенко о MIPIM-2017 и перспективах украинского рынка недвижимости

«Для развития рынка недвижимости нашей страны выделить можно несколько основных трендов, которые были обозначены в рамках форума. Ведущий из них – это инвестиции в жизнь и создание комфортного пространства. Сегодня они являются наиболее востребованными. На мировом рынке недвижимости категории квадратных метров уже не являются определяющими. Здесь ожидают их превращения в удобную и качественную жизненную среду. Трендами развития недвижимости становятся использование концепции «город в городе», комплексное освоение территорий, агломерации, которые имеют автономную инфраструктуру», - рассказывает Андрей Довбенко.

Еще одним из ведущих трендов, которые определяют развитие рынка недвижимости, выступает перенаселенность. Уже к 2030-му году ожидается более 40 городов, население которых превысит 10 млн. человек. Сейчас таких уже 28. К тому времени уже почти 4 млрд. человек будут проживать в городах. По сегодняшним данным на нашей планете в городах проживает почти 1,6 млрд.

Подобные тенденции существенно влияют на сокращение нормативов общественных площадей и офисных пространств при расчете на одного человека. В развитых странах к 2020-му году этот показатель будет составлять около 15 м.кв., тогда как в 2000-м он составлял целых 25 м.кв. Сегодня девелоперы уже думают о социальных требованиях общества, а не только о коммерческих выгодах. Что касается строительства жилья, то это проявляется в увеличении тенденций смарт-формата.

В мире все боле актуальным становится эффективный тайм-менеджмент, повышение качества среды обитания, статусность соседского комьюнити. Ценность проекта и его востребованость определяются наличием детских садов, школ, другой внутренней инфраструктуры, которые будут защищены от внешних вторжений. Это основные маркеры, которые показывают продуманность и качество проекта.

«Все вышеперечисленные тенденции способны привлечь иностранных инвесторов и могут выступить направляющими при планировании новой городской среды Киева, и других ведущих городов Украины. На сегодняшний день подавляющее большинство проектов в области недвижимости у нас являются прогнозируемыми, а значит и малоинтересными для опытных инвесторов. Для украинского рынка девелоперов характерно мышление категориями, направленными на выживание в городе, вместо того, чтобы больше уделять внимание качеству, комфорту и нестандартным решениям. Именно по этим причинам за последнее десятилетие в Киев не было привлечено серьезных инвестиций, которые помогли бы в создании набережной европейского уровня, креативном освоении городского индастриала, помочь в формировании полезных локальных сервисов для гостей и жителей столицы», - говорит Андрей Довбенко.

Относительно перспективы привнесения на украинский рынок мировых тенденций в области недвижимости говорить весьма сложно. За три дня участия в MIPIM-2017 чувствовался определенный интерес, выявляемый европейскими инвесторами к нашему рынку. Наиболее основательным из всех мне показался подход Польши и Германии. Очень сильный интерес к нашему рынку показали арабские страны, Китай, Индия, Сингапур и Малайзия.

Однако большинство из этих стран от принятия окончательного положительного решения отталкивает непонимание инвестиционных перспектив нашей страны. Очень часто инвесторам приходится иметь дело с некорректной информацией об Украине. И причиной этого очень часто выступает именно негативное позиционирование нашего рынка на международных форумах самыми украинцами. Очень сильные акценты делаются на коррупции, войне, финансовой нестабильности, которые вовсе необязательны, поскольку не способствуют деловой активности. Особенно в тех ситуациях, когда сами инвесторы об этом не спрашивают.

«При всем этом, мировой инвестиционный рынок ждет позитивных меседжей из Украины. Здесь сформулирую три тезиса, которые у инвестора вызывают интерес, помогая понять ему смысл инвестирования в недвижимость Украины», - рассказывает Андрей Довбенко

Первое – это нахождение украинского рынка недвижимости на ценовом дне. Это время очень удачное для приобретения активов, включая и проблемные. На сегодня сложились самые оптимальные условия для их юридической очистки. Уже через несколько лет стоимость подобных активов может стать раза в два-три дороже. Такая ситуация очень интересна и перспективна игрокам с перенасыщенных деньгами азиатских рынков.

Второе – это важность понимания, что проблемы бюрократии и коррупции в Украине не являются критическими. Конечно же, данные темы тоже интересуют инвесторов, однако многие из них на сегодня уже отмечают серьезные достижения нашей страны в борьбе с этими явлениями. При этом, у них существует и понимание ого, что бюрократические проблемы решаются при помощи привлечения локальных партнеров и профессиональных советников.

Третье – это тот момент, что Украина дает шанс для получения инвесторами высокой маржи, которая связана с наличием в стране некоторых рисков.

«Если выходить из этого, то при правильном внешнем позиционировании бизнес-процессов можно привлечь очень сильных игроков на наш рынок недвижимости. Поэтому в ближайшие 2-3 года в нашей стране вполне возможны международные крупные девелоперские проекты», - прогнозирует Андрей Довбенко.