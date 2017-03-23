Разработчики OneBox создадут полную базу украинских компаний





Разработчики популярной CRM-системы OneBox совместно с бизнес-каталогом украинских компаний UA-REGION разработают полную базу компаний страны, которая будет интегрирована в CRM-систему.

Такой каталог предприятий полезен финансовым директорам, специалистам в области маркетинга, поиска партнеров и клиентов.

Для пользователей CRM-системы «OneBox» деловые контакты Украины — это дополнительным канал продаж. Особенностью крупнейшего бизнес-каталога «UA-REGION» является то, что он постоянно обновляется и поэтому предлагает актуальные, действующие контакты зарегистрированных клиентов.

При подключении контактов «UA-REGION» к «OneBox», бизнес избавляется от необходимости нарабатывать клиентскую базу. Начинающая компания сразу переходит к этапу активных продаж таргетированным группам клиентов Украины. Бизнес-каталог «UA-REGION» является лучшим для CRM-систем в Украине. Подробнее на странице.

«Как показывает практика, компании собирают и упорядочивают контакты своих клиентов годами. Это отнимает немало ресурсов, а контакты со временем частично устаревают, — говорит технический директор «CRM OneBox» Максим Мирошниченко. — А сотрудничество с „UA-REGION« позволяет клиентам с новым продуктом выйти сразу на всеукраинский рынок и конкурировать с крупнейшими игроками».

Структурированность каталога «UA-REGION» и существующие в «CRM OneBox» фильтры позволяют отобрать оптимальные контакты под каждую отдельную маркетинговую задачу. Также их можно легко группировать по нужным признакам. Программа автоматизирует работу с группами клиентов: пользователь системы создает нужные ему фильтры и задает системе признаки, по которым она автоматически распределяет клиентов в группы. Отобранные достоверные контакты контрагентов вместе с модулями массовых рассылок и автоматизированного колл-центра, которыми располагает «CRM OneBox», эффективно конвертируются в покупателей.

О OneBox:

CRM OneBox — это программное обеспечение для управления ресурсами, персоналом и обслуживанием клиентов. CRM OneBox автоматизирует процессы документооборота, товарооборота, работу колл-центра и администрирование отделов. Она контролирует время и результаты работы сотрудников, дает статистику и уведомляет о нарушениях. Сохраняет события — звонки, письма, смс, — а также действия в системе: проведение оплат, закрытие задач и заказов.

О UA-REGION:

UA-REGION.INFO — бизнес-каталог, который содержит более 500000 предпринимательских единиц Украины. Деловые контакты упорядочены по услугам, адресам и другим параметрам. Компания предоставляет по заказу региональные и отраслевые бизнес-справочники.

Контакты:

«CRM OneBox»

+380 (44) 332-93-25

sales@webproduction.ua

«UA-REGION.INFO»

+38 (044) 5027351

info@ua-region.info