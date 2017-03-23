Выбор адвоката в Киеве - Компания Слинько и партнеры

Реформирование и обновление, которое происходит во многих сферах Украины, касается и её правовой системы. Для субъектов предпринимательской деятельности это создаёт дополнительные риски, которые могут обернуться не только финансовыми потерями, но и потерей бизнеса. Чтобы избежать нежелательных последствий, которые могут быть не только в виде административной, но и уголовной ответственности, необходима профессиональная юридическая помощь. Это наилучший способ предупредить финансовые потери и другие прямые и непрямые убытки для предприятия.

Нестабильность законодательства, разногласия с контрагентами и правоохранительными органами, необходимость налогового планирования – всё это требует профессионального подхода и своевременного реагирования. Но лучший выход – предупреждение возможных проблем. Именно поэтому рекомендуем заказать услуги адвоката у компании «Слинько и партнёры».

Юридическая защита включает проведение:

правового анализа документов;

абонентского обслуживания;

налогового планирования и оптимизации;

и многого другого.

Судебные разбирательства в уголовных, административных, хозяйственных делах по экономике, налогообложению, коррупционным преступлениям, взяткам – это те направления, в которых нужна помощь адвоката. Нанять нужно такого специалиста, который имеет соответствующий опыт в подобных делах и может упредить действия сотрудников правоохранительных органов, направленных против интересов клиента.

Немало неприятностей могут доставить проверки контролирующих органов. Приостановка деятельности предприятия, наложение штрафов, открытое уголовное производство – неполный перечень возможных последствий. Услуги адвоката в таких ситуациях незаменимы.

Тем более нужен профессиональный адвокат, если по результатам проверки или спора с контролирующими, налоговыми органами предприятие вынуждено обращаться с иском для защиты собственных интересов. В таком вопросе, как представительство в суде, нужен опытный адвокат, который предоставит эффективную защиту.

Сложность хозяйственного законодательства и неоднозначная судебная практика требуют, чтобы оказывалась профессиональная поддержка и в хозяйственных спорах. Услуги адвоката нередко позволяют разрешать непростую ситуацию ещё на стадии досудебного урегулирования. Нанять его следует как можно раньше.

Профессиональная правовая юридическая помощь позволяет эффективно решать вопросы в области налогового планирования и оптимизации. Хороший адвокат поможет снизить расходы субъекта хозяйственной деятельности, тем самым повышая его конкурентоспособность на рынке. Это не только позволит предприятию выстоять в кризисные периоды, но и значительно укрепит его положение на рынке.

Для эффективной защиты физических и юридических лиц требуются только качественные юридические услуги. Без этого шансы успешно защитить интересы юридического или физического лица близки к нулю.

Компания «Слинько и партнёры» приглашает к сотрудничеству. Уголовные, административные и хозяйственные дела особой сложности – специализация наших адвокатов. Клиенты нашей компании получают эффективную правовую защиту в экономических и налоговых сферах, по коррупционным делам.

Позвонив нам:

1. Вы обращаетесь к профессионалам, у которых опыт работы в сфере права – свыше 25 лет.

2. Ваша защита будет строиться на упреждении нежелательных последствий. У адвокатов Компании опыт работы в правоохранительной системе, поэтому мы знаем принципы работы контролирующих органов, прогнозируем их вероятные действия наперёд.

3. Вероятность успеха в Вашем деле – 93%. Именно такой процент выигранных дел у Компании.

4. Вы можете рассчитывать на эффективную защиту от адвокатов Компании на любой стадии процесса.

5. Если для Вас экономически невыгодно отстаивать свои интересы, адвокаты Компании скажут об этом прямо и сразу. Мы объективно оцениваем ситуацию не только с правовой, но и с экономической точки зрения.

6. Вам не придётся терять время, чтобы приехать в наш офис – адвокаты Компании сами приедут к Вам.

Заказать услуги Компании «Слинько и партнёры» – значит инвестировать в развитие и безопасность своего бизнеса.