Миллион на добрые дела - Благотворительный Фонд Владимира Мунтяна

Благотворительный фонд «Возрождение» приобрел новейший наркозно-дыхательный аппарат "Малятко", лекарства для химиотерапии и дорогостоящее медицинское оборудование для Киевского городского клинического онкологического центра.

Как отмечает Ольга Матюшок, заведующая детским онкологическим отделением, основатель фонда - Владимир Мунтян каждый месяц закупает лекарства для онкобольных детей в размере 100 000 гривен. Выделяемых государством средств на приобретение жизненно необходимых препаратов онкоцентру не достаточно, и поступают они зачастую с большим опозданием. К примеру, препараты для химиотерапии, которые должны были использоваться в 2015 году, центр начал получать только в апреле 2016-го. И весь год находящиеся в онкоцентре дети жили на препаратах, приобретённых фондом Владимира Мунтяна.

Мунтян помогает онкоцентру начиная с 2014 года (а вообще благотворительностью системно занимается уже 15 лет), и каждый год тратит на помощь больным детям более одного миллиона гривен. Все средства расходуются на закупку дорогостоящего оборудования и жизненно необходимых лекарств. По инициативе фонда «Возрождение» в прошлом году был приобретён даже наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 164 000 гривен, который, по словам медиков, незаменим для проведения оперативного лечения онкобольных детей. Так что, частные благотворительные инициативы действительно могут быть не средством для пиара (на территории онкоцентра нет ни одной таблички с благодарностью Фонду, либо фотографии Мунтяна), а по-настоящему важными, эффективными и главное - спасать жизни!