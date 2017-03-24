10 способов занять себя при длительном перелете

Летать любят многие. Но всем ли по душе длительные перелеты? Бывалым путешественникам известно, что порой, пока долетишь до пункта назначения, можно умереть от скуки. И это при необычайном уровне комфорта, приятных стюардессах и мягкости движения, которые обеспечивает современный авиасервис!

Разумно взвесив свои шансы на веселье в воздухе и соотнеся это с временем, отведенным на полет, стоит заранее основательно подготовиться и взять с собой что-то, способное скрасить времяпровождение на борту.

ИГРЫ, ФИЛЬМЫ, МУЗЫКА

Самый распространенный способ занять себя – просмотр фильмов или сериалов, закачанных на ноутбук, телефон или планшет. Можно смотреть, пока хватит заряда аккумулятора устройства.

Если не хочется следить за сюжетом и событиями, происходящими на экране, с помощью того же гаджета можно поиграть: в затягивающие головоломки, стрелялки или карточные игры. Готовясь к авиаперелету, найдите их самые заковыристые версии, которые наверняка займут достаточно времени.

Самому играть скучно? Посмотрев по сторонам, можно оценить, на сколько заскучали ваши соседи и предложить сыграть вдвоем, передавая гаджет друг другу.

Взяв плеер с наушниками, можно созерцать облака за иллюминатором и наслаждаться звуками любимой музыки. У пассажиров есть реальный шанс полностью прослушать последний концерт любимой группы, не отвлекаясь на рутинные дела – ведь именно они были причиной того, что музыкальные новинки остались без внимания?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Возможно, кому-то это покажется смешным, но игра в психолога по-настоящему забавляет. Стоит попробовать угадать, кем на самом деле являются попутчики, их социальный статус, женаты ли они, чем занимаются в жизни. При особо длительном полете у пассажира есть шанс составить «психологические» портреты всех обозримых попутчиков!

ДЕЛОВЫЕ ЗАБОТЫ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ

Туристам, планирующим посетить страну впервые, можно потратить время на составление графика экскурсий, изучение карты местности и разговорника.

Деловым людям постоянно есть чем заняться в самолете. Они который раз «пробегают» глазами доклады, составляют выступления, просматривают презентации, планируют распорядок дня.

В салоне всегда найдутся те, кто читает «всю дорогу». Книги, проспекты, журналы… За этим занятием время тоже летит быстро.

ПРОСТО ОТДЫХ

Сон в самолете никогда не утратит своей актуальности. Ни ям, ни ухабов – сплошная релаксация и возможность в прямом смысле «витать в облаках».

К расслабляющим видам времяпровождения стоит отнести и общение с попутчиками. Они, конечно, бывают разными, но если визуально соседи были оценены как адекватные, почему бы не начать взаимно приятную беседу на легкие темы, интересные обоим?

В любом случае, сколько бы ни длился перелет, когда-нибудь он закончится. Приятного времяпровождения на борту и мягкого приземления!