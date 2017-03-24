Украинские фанаты "Верные сборной" посетили хорватских детей в загребском убежища

Утром украинская делегация, состоявшая из болельщиков фан-движения “Верные сборной”, представителей Федерации футбола Украины и премиум-спонсора нашей сборной, посетила один из хорватских детских домов — Kuca Sv.Terezije od Halog Isusa za nezbrinutu djecu. Цель визита — передать детям благотворительную помощь и гостинцы, собранные фанатами из Украины накануне выезда в Хорватию.

“В этом детском доме проживает 27 детей, — рассказывает Венка Глухакович, социальный работник приюта. — Это не только сироты, но и дети, родители которых не могут их нормально воспитывать, или не имеют возможности заботиться о них. От нас они или возвращаются в свои семьи, или находят новые, порой их переводят в другие учебные заведения. Однако у нас о них заботятся как в полноценной семье”.

Визит из Украины очень порадовал детей. Наши болельщики сыграли с ними в футбол прямо на дорожках в саду, а наставления дал Рауль Рианчо, тренер национальной команды Украины: “Быть врачом, архитектором или инженером гораздо легче, чем быть игроком ТОП уровня. Потому что, когда ты — врач, архитектор, инженер, все зависит от тебя. Но когда ты игрок ТОП уровня, не все в твоих руках. Болельщики, тренер, который тебя не видит, журналисты, а также момент удачи влияют на тебя. Но самое главное для всех — образование и обучение.

До того как стать тренером, я был учителем и всегда это говорил своим ученикам”.

Именно для обучения болельщики фан-движения “Верные сборной” совместно с премиум-спонсором Национальной сборной команды Украины по футболу подарили воспитанникам детского дома два планшета, а также часть экипировки (футболки) для игры в футбол.

“Футбол и такие акции могут сплотить людей. Особенно на фоне тех событий, которые сейчас происходят в Украине, — добавляет Рауль Рианчо, — Дети, ветераны, болельщики — всех их объединяет игра. И не на один миг или матч, а навсегда.”

Далее украинских фанов ждала товарищеская игра с хорватскими болельщиками.

#вірні_збірній, #virni_zbirniy

“Верные сборной” — украинский фан-движение, созданное по инициативе нового премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины по футболу — компании “Перша приватна броварня” — и поддержке Федерации футбола Украины. Его цель — создать настоящую сборную болельщиков, которая будет поддерживать наших игроков независимо от результата конкретного матча и покажет, что украинцы умеют болеть красиво и от всего сердца.

“Перша приватна броварня” — премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу. Это четвертая по величине объемов производства и долей рынка пивоваренная компания в Украине. В целом в течение 2016 года компания изготовила 1,85 млн. гл пива и кваса. Несмотря на падение пивного рынка Украины за прошлый год примерно на 7,4% (по отношению к 2015 году), рыночная доля “Первой частной пивоварни” по состоянию на декабрь 2016 года составляла 14,95% по сравнению с 11% по состоянию на этот же месяц 2015 года. В денежных показателях компании принадлежит 14,65% доли рынка (декабрь, 2016). Продуктовый портфель компании входит 15 собственных торговых марок пива и кваса, а также 4 лицензионные бренды.