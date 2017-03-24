Ветераны АТО и украинские болельщики сыграли товарищеский матч с хорватами
20:00, 24 марта 2017Окно
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Поддержку нашим футболистам-любителям обеспечивали на трибунах несколько десятков зрителей.
Наших футболистов-любителей поддерживали болельщики с трибун / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam
В день матча между сборными Хорватии и Украины состоялась интересная товарищеская встреча.
На поле стадиона "NK Hrvatski Dragovoljac" украинские представители фан-движения "Верные сборной", в рядах которых были три воины АТО, встретились с хорватскими болельщиками. Ребята приехали в Загреб на приглашение бренда "Перша приватна броварня".
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Поединок завершился со счетом 8:6 в пользу местных фанатов.
Поддержку нашим футболистам-любителям обеспечивали на трибунах несколько десятков зрителей.
Отметим, матч Хорватия – Украина состоится сегодня, 24 марта в 21:45 по киевскому времени.
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