5 самых лучших 4K-телевизоров





Сегодня разрешение 4K в приоритете. Все большее количество пользователей отдает предпочтение высокому качеству изображения и все чаще выбирает видеоконтент исключительно формата Ultra HD.

Чтобы вы не растерялись при покупке нового современного телевизора, мы подготовили подборку из пяти самых популярных моделей.

Выбирая новый телевизор, присмотритесь к модели с 4K. Рекомендуем ознакомиться с небольшой подборкой таких устройств.

Samsung UE40KU6300

Этот телевизор пользуется большим спросом, при этом остается достаточно доступным по цене. Имеет красивый изогнутый экран. Оснащен Smart TV, двумя USB-входами, подключением к Wi-Fi. Поддерживает контент в самых разных форматах. Здесь есть функция HDR Premium, которая обеспечивает улучшенное изображение. Этого удалось достичь благодаря расширенному динамическому диапазону, максимальной яркости в светлых областях картинки и более глубокому черному цвету в темных местах.

LG 43UH610V

Относительно недорогой вариант. Оснащен Smart TV для просмотра фильмов и видеороликов из интернета. Также присутствует поддержка HDR Pro, что оценят владельцы игровых консолей. Как для бюджетной покупки, прекрасный вариант. Однако искушенные пользователи рекомендуют все же обратить внимание непосредственно на картинку и подсветку. А, возможно, глубина черного цвета покажется достаточной, а невысокая стоимость телевизора возьмет вверх над другими требованиями.

Sony KD49XD7005

Эта модель по праву считается изысканным украшением любого интерьера. Поддерживается операционная система Android TV, что делает возможным скачивание приложений из Play Market. Здесь удобно слушать музыку, играть в любимые игры, загружать кино из интернета. Изображение отличается высокой четкостью и резкостью. И даже в случае, когда видеосигнал не так хорош по качеству и не соответствует Ultra HD, картинка безупречна благодаря мощному процессору и специальным алгоритмам, которые обрабатывают сигнал в онлайн-режиме. Стоимость этой модели относительно высокая.

Samsung UE55KU6300

Изогнутый 55-дюймовый дисплей. Смотреть фильмы на таком экране невероятно комфортно за счет повышенного уровня реалистичности, которого удалось достичь благодаря оптимизированному радиусу кривизны. Здесь присутствует классический для этого производителя широкий набор настроек и возможностей, а для предоставления высококачественной картинки используется ряд технологий и программных продуктов, как например, режим Auto Motion Plus или режим HDR Premium. Операционная система — собственная Tizen OS.

LG 55UH620V

Эта модель также имеет большой 55-дюймовый экран. Не менее стильное устройство. Тонкий изящный корпус — особенность техники. Трехмерная обработка цвета минимизирует искажение и предоставляет оттенки, максимально приближенные к живым. Динамический диапазон широк. Поддерживается алгоритм Ultra Sound, представляющий собой специальную технологию ощущения объема звука. Также присутствуют HDR Pro и, разумеется, Smart TV для просмотра видеоконтента из интернета и запуска ультрасовременных компьютерных игр.