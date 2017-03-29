Весенние +2: новые "Фокстроты" открылись в Чернигове и Запорожье

30 марта почти в центре Запорожья, в ТЦ Амстор по ул. Победы, 64, заработал четвертый в городе «Фокстрот». Общая площадь нового супермаркета составляет 724,5 кв.м., а торговая - 519,3 кв.м. Горожане уже оценили новинку, отметив, что супермаркет имеет удобное расположение: высокую доступность и удобную транспортную развязку.

В этот же день заработал «Фокстрот» в ТРЦ «Голливуд» в г. Чернигове (общая площадь супермаркета - 797, 5 кв.м., торговая площадь - 661, 3 кв.м). Второй «Фокстрот» в этом городе открылся на улице 77 Гвардейской дивизии, 1-в.

В каждом новом магазине официальный праздник открытия продлится четыре дня: с 30 марта по 2 апреля. В выходные дни в Запорожье и Чернигове сеть «Фокстрот» продемонстрирует всю свою инновационность - посетителей новых супермаркетов ждут мастер-классы по управлению электротранспортом (гироскутерамы, гиробордамы, моноколесамы т.д.), а также практические занятия по управлению квадракоптерамы. Кроме того, покупателей ждут скидки на товары до 50%, а также подарки для всех, кто сделает покупку от 999 грн.

Также с 31 марта по 2 апреля новый «Фокстрот» в Запорожье пригласит всех участников праздника на реальные конкурсы-аукционы, где стартовая цена на iPhone 7 составит всего 2500 грн. Участникам торгов необходимо будет заблаговременно зарегистрироваться в Viber и в указанное время прийти к новому «Фокстроту» на торги - http://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/823

Оба новых магазина работают в концепции «омнипространство»: если покупатель желает получить товар, не представленный на полке супермаркета, продавец-консультант в торговом зале поможет выбрать товар в онлайн-каталоге среди более чем 20 000 товарных позиций.

- Уже 23 года на рынке бытовой и цифровой техники «Фокстрот» остается лидером и экспертом в инновациях, - говорит исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Праздник открытия двух новых «Фокстротов» в Запорожье и Чернигове дарит нам радость прямого общения с покупателями во время мастер-классов и акций. Это возможность поделиться инновациями, получить обратную связь и убедиться, что мы развиваемся в правильном направлении.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также является лидером по уровню знания среди потребителей согласно исследованию, проведенного компанией TNS Ukraine, MMI за 3 квартал 2016 года. По состоянию на апрель 2017 года в Украине насчитывается 164 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 89 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 160 000 кв.м.