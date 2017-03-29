Шкафы купе: история происхождения

Шкаф купе в эпоху Наполеона

Многие источники отправляют нас во Францию, во времена правления Наполеона. Именно со знаменитым полководцем связывают появление данной мебели. Согласно сведениям, что дошли до наших дней, Наполеон был страшно педантичен и обожал порядок. Именно с его отсутствием в солдатских казармах столкнулся Наполеон и решил исправить эту неприемлемую для него проблему. Размещать мебель в казарме не было смысла, поэтому великий полководец потребовал разместить в офицерских комнатах раздвижные ширмы. За ними солдаты могли расположить свои вещи и они не нарушали гармонию и порядок, которые так ценил Бонапарт.

Данная история интересная и может многое сказать о личности великого полководца, но утверждение о том, что именно Наполеону принадлежит идея изобретения раздвижной ширмы - просто миф, разрушить который поможет тот факт, что подобные ширмы были на Востоке еще со II века до нашей эры. И даже до времен Наполеона они широко использовались в Европе.

Но все же, многие историки и дизайнеры мебели утверждают, что именно с “наполеоновской ширмы” и произошел современный шкаф купе.

Восточные корни шкафов купе

Как уже было сказано ранее, ширмы появились на Востоке. Они стали полноценным мебельным элементом, учитывая существующие ограничения жилого пространства на душу населения. Изначально ширма появилась в Китае, но со временем перекочевала и в Японию, где приобрела огромную популярность.

Данная мебель стала очень востребованной: за ней переодевались, с ее помощью разделяли комнаты, а за ширмой хранили одежду. Она выполняла роль своеобразного шкафа, ведь помогала навести порядок в доме.

Свою любовь к искусству жители востока применяли и в мебельном ремесле. Ширмы зачастую благодаря украшениям становились настоящими произведениями искусства: на створках рисовали пейзажи, записывали цитаты великих мыслителей, изображали быт и религиозные мотивы.

Изготавливались ширмы из стекла или слюды, а уже с течением времени начали применять бумагу, дерево, дорогие ткани, кожу и перламутр. Украшали их металлическими деталями и яшмой.

Ширма состояла из нескольких створок, что визуально напоминали раздвижные двери современного шкафа купе. Иногда встречались экземпляры, что состояли из более чем 40 створок.

В Европу ширма проникла благодаря путешественникам с Востока, которые в эпоху раннего Средневековья привезли с собой идею ограждать личные вещи.

Некоторые исследователи считают, что прообразом современного шкафа купе является именно ширма, что пришла к нам с Востока.

Американская легенда происхождения шкафа купе

Самой достоверной версией появления данной мебели можно считать американскую историю, об одном жителе Нового Света ирландского происхождения. Как и в историях про Наполеона и Восток, в центре внимания все та же ширма.

Так вот, этот уже легендарный выходец из Ирландии, осевший в Калифорнии, решил сделать ширму более функциональной и поставил ее на колесики и направляющие. Это сделало ее более функциональной и удобной в использовании. В источниках не сохранилось имени этого умельца, но подлинно известно, что он работал на строительстве железной дороги и именно рельсы вдохновили его на создание настоящей мебельной революции.

С этого момента данная мебель начала свое развитие и распространение по всему миру.

В наше время шкафы купе являются универсальной мебелью. Они подходят для больших и маленьких помещений, их можно установить в любой комнате дома, а также прекрасно смотрятся в интерьере: как классическом, так и современном.

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Шкафы купе, по мнению многих, в будущем станут еще более востребованными, так как они будут оснащаться цифровыми технологиями и получат искусственный интеллект. Шкаф сможет запоминать какую одежду вы уже одевали, что следует постирать и подскажет что лежит не на месте. Можно смело сказать - это мебель с интересной историей и ярким будущим.