Разработчики OneBox объявили о повышении стоимости коммерческой версии









Стоимость коммерческой версии CRM-системы OneBox с 13 марта текущего года выросла на 33 процента.

Стоимость OneBox увеличена на фоне растущей конкуренции и экономического кризиса в Украине. О стратегии развития OneBox и ситуации на рынке CRM-систем рассказывают разработчики, клиенты OneBox и эксперты рынка.

30 января 2017 была презентована обновленная версия системы OneBox со множеством исправлений и доработок с пожеланиями клиентов. Список с описанием обновлений занял у разработчиков 161 лист А4. Обновления коснулись всех модулей OneBox и мобильного приложения.

Систему «научили» анализировать опыт сотрудников, вести чат-переписку по типовым запросам, подсказывать лучшего исполнителя задачи и прогнозировать вероятный исход сделки. Кроме этого, в CRM OneBox обновили интерфейс пользователя и добавили новые автоматические действия. После добавления новых функций и с учетом спроса разработчики пересмотрели и увеличили стоимость лицензий.

Мировой рынок CRM растет. В 2017 году аналитики Gartner прогнозируют ему объем $36,5 млрд, а среднегодовой темп роста данного рынка составляет около 15,1%.

«Мы проанализировали спрос и предложение на рынке CRM, соотнесли с возможностями OneBox и определили оптимальные тарифы», — заявляет пресс-центр CRM OneBox.

«Стоимость CRM OneBox более приемлемая, чем у конкурентов, — говорит Антон Юмаев, — руководитель отдела маркетинга группы компаний «Энзим», в которых внедрена CRM OneBox. — Мы начали изучать рынок поставщиков подобного программного обеспечения и составили список из троих кандидатов, среди которых единственным украинским разработчиком был WebProduction, создавший CRM OneBox».

Цена одной лицензии коммерческой версии по тарифу «Startup» после подорожания составляет 399$. Тариф «Company» с девятью лицензиями и персональным менеджером интеграции вырос до 3 399$. Безлимитное количество лицензий по тарифу «Enterprise» — 15 999$.

«Это дороже, чем „Битрикс“, который практически бесплатен. И я им за это благодарен, потому что они забирают несерьезных клиентов. А продукты Terrasoft, Microsoft, SAP стоят в два-три раза дороже нашего», — говорит Максим Мирошниченко, технический директор CRM OneBox в интервью для Retail community.

Подробнее о возможностях OneBox можно узнать на личной презентации от специалистов компании.

О OneBox:

CRM OneBox — это программное обеспечение для управления ресурсами, персоналом и обслуживанием клиентов. CRM OneBox автоматизирует процессы документооборота, товарооборота, работу колл-центра и администрирование отделов. Она контролирует время и результаты работы сотрудников, дает статистику и уведомляет о нарушениях. Сохраняет события — звонки, письма, смс, — а также действия в системе: проведение оплат, закрытие задач и заказов.

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