Мебель под заказ - гарантия эксклюзивного интерьера

Приобретая новую квартиру или делая ремонт в старой, мы всегда мечтаем об эксклюзивной интерьере, который отлично бы смотрелся на страницах глянцевого журнала о дизайне. Но это задача не из легких, ведь мода на обустройство оригинального интерьера в самом разгаре. Поэтому чтобы создать действительно настоящий эксклюзив, нужно постараться.

Следует забыть о мебели с магазина. Если вы решили пойти в один из торговых центров и приобрести мебель там, то мечты о создании необычного интерьера обречены на провал. Дело в том, что на витринах магазинов мебель с типовом дизайном, и она продается в нескольких экземплярах, поэтому может случиться так, что такой же гарнитур вы встретите у своих друзей и знакомых. Гораздо предпочтительней выглядит изготовление мебели под заказ. Здесь вы сможете дать волю своему креативу и создать интерьер, о котором давно мечтали.

Если вы ценитель интерьерной моды и без ума от трендовых направлений, таких как лофт, минимализм или скандинавский стиль, то покупка готовых элементов строго запрещена. Мебель, что будет соответствовать вышеперечисленным направлениям, в магазине очень трудно подобрать, так что даже не стоит тратить время на тщетные попытки купить что-либо стоящее. Лучше заказать индивидуальное изготовление.

Ну и, наконец, третья причина почему стоит отказаться от покупки готовой мебели с прилавка магазина - это габариты. Согласитесь, не всегда просто подобрать ее под планировку той или иной комнаты, а если планировка и вовсе не стандартна, то задача усложняется в несколько раз. Поэтому мебель под заказ станет оптимальным решением и для этой проблемки.

Тем, кто желает получить действительно эксклюзивную, оригинальную, стильную и современную мебель, что изготавливается по европейским стандартам, следует обратиться в компанию MebelUkraine.

Здесь вам могут предложить:

- Проектирование с помощью 3D-программ;

- Разработка индивидуальных моделей мебели;

- Дизайн как отдельных мебельных элементов, так и дизайн помещения в целом

Если ваша цель - это создание неповторимого, эксклюзивного интерьера, то не обойтись без помощи профессионалов, которыми, без преувеличения, является команда MebelUkraine.

Мебель на заказ Киев в ассортименте

Для вас самые широкие возможности выбора:

- Кухни. Изготовление с учетом ваших пожеланий по стилю и материалам. Специалисты компании проводят тщательные замеры каждого сантиметра пространства и анализируют особенности расположения инженерных коммуникаций. Есть возможность встроить технику и разместить нестандартные секции для хранения кухонной всячины;

- Шкафы. Изготовление мебели для хранения вещей любой сложности, все зависит исключительно от ваших пожеланий: встроенные, угловые, многосекционные шкафы и гардеробные комнаты;

- Офисная мебель для разного типа и размера помещений;

- Прихожие. Для вас самые свежие разработки в области эргономики и дизайна, которые сделают даже маленький и тесный коридор уютным и функциональным;

- Детские комнаты

Обратившись в компанию MebelUkraine, вы получаете бесплатные консультации по подбору и дизайну мебели. Вы можете заказать изготовление под ключ, она будет полностью соответствовать вашим пожеланиям.

В MebelUkraine:

- Готовы выполнить проекты любой сложности;

- Работают только высококлассные профессионалы;

- Каждому клиенту выдается фирменная гарантия на изготовленную мебель

Компания-производитель обеспечит доставку в любой город Украины, а также профессиональную сборку и монтаж.

Создавайте свой эксклюзивный интерьер, который будет очаровывать всех гостей вашего дома, а MebelUkraine, с удовольствием, в этом поможет!