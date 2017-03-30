Компания Anheuser-Busch InBev планирует 100% переход на возобновляемые источники энергии

Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH), Мехико, Мексика, 28 марта 2017 года – сегодня компания Anheuser-Busch InBev объявила о своей готовности к 2025 году на 100% перейти на закупки электроэнергии от возобновляемых источников. В целом, реализация данной концепции позволит ежегодно заменять 6 тераватт-часов электричества на рынках присутствия компании AB InBev и поможет улучшить ситуацию в энергетических секторах таких стран, как Аргентина, Бразилия, Индия, а также в странах африканского континента. Такое увеличение объема производства возобновляемой энергии – равного по объемам энергии, произведенной за один год солнечными батареями, занимающими площадь более чем 400 футбольных полей[2] – будет способствовать достижению целей в области изменения климата, определенных в рамках соглашений, заключенных на Конференции по климату в Париже (COP 21) в 2015 году.

«Изменение климата имеет серьезные последствия для нашей компании, а также для общества, в котором мы живем и работаем, – сказал Карлос Брито, генеральный директор компании AB InBev. – Сокращение объемов потребления полезных ископаемых благоприятно сказывается на окружающей среде и на бизнесе, и мы намерены менять ситуацию к лучшему в этом вопросе. У нас есть возможность сыграть одну из ключевых ролей в битве против изменения климата за счет более экологичных закупок электроэнергии».

В рамках данной инициативы компания AB InBev планирует обеспечить поставку 75-85% электроэнергии через соглашения о прямых закупках. Остальные 15-25% будут получены на собственных производственных участках в основном за счет использования таких технологий, как солнечные панели.

Это решение сделает AB InBev крупнейшей компанией сектора потребительских товаров в мире, напрямую закупающей возобновляемую электроэнергию, и позволит сократить выбросы парниковых газов в результате операционной деятельности на 30%. Положительный эффект от таких действий будет сопоставим с уменьшением общего количества автомобилей на дорогах на 500 тысяч[3]. Кроме того, ориентация на возобновляемую энергию подчеркивает обязательство компании AB InBev снижать выбросы парниковых газов в рамках Целей устойчивого развития ООН.

Компания также присоединилась к RE100, глобальной инициативе корпораций, которые приняли решение перейти на использование возобновляемой электроэнергии на 100%. RE100 возглавляется международной НГО The Climate Group и реализуется в сотрудничестве с независимой некоммерческой организацией Carbon Disclosure Project, которая занимается проблемами выбросов СО2.

Переход AB InBev на возобновляемую электроэнергию начнется в Мексике, где расположен крупнейший пивоваренный завод компании – в г. Сакатекас. AB InBev уже подписала Соглашение о закупках электроэнергии с компанией Iberdrola на поставку 490 гигаватт-часов в год. Данное партнерство позволит покрыть все производственные потребности в электроэнергии в стране. Соглашение с Iberdrola, как ожидается, также приведет к увеличению объемов генерации ветряной и солнечной энергии в Мексике более чем на 5%[4]. Компания Iberdrola построит и установит ветрогенераторы общей мощностью 220 МВт в береговой зоне штата Пуэбла, а производство электроэнергии должно начаться в первой половине 2019 года.

Компания AB InBev планирует заключить схожие соглашения на других рынках в ближайшем будущем. Запустив данную инициативу в Мексике, компания AB InBev надеется продемонстрировать предприятиям по всему миру, что, перейдя на возобновляемую электроэнергию, они смогут внести свой вклад в будущее, где 100% источников энергии будут возобновляемыми.

Информационная справка:

ПАО «САН ИнБев Украина» является лидером украинского пивоваренного рынка и представляет крупнейшую в мире пивоваренную компанию Anheuser-BuschInBev. ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois, Beck’s; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten; а также локальных ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Жигулевское», DAO. В 2016 году доля украинского рынка ПАО «САН ИнБев Украина» составила 30,0% в натуральном выражении.

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