Андрей Довбенко о перспективах азиатских инвестиций для украинского рынка недвижимости

Недавно в Каннах завершился один из самых влиятельных мировых форумов недвижимости MIPIM-2017, обозначивший глобальные тренды, и определивший пути привлечения иностранных инвестиций в Украину.

В рамках MIPIM можно выделить несколько трендов, которые обозначены для рынка недвижимости нашей страны. Один из главных среди них – инвестирование в комфортное жизненное пространство.

Сегодня на мировом рынке недвижимости уже отошли от практики оценивать результат лишь квадратными метрами. Стало важным их превращение в комфортную и удобную среду обитания. «Среди наиболее выделяемых трендов в развитии недвижимости называют применение концепции «город в городе», комплексное освоение территорий и создание агломераций обладающих автономной инфраструктурой», – рассказывает Андрей Довбенко.

Еще одним из глобальных трендов, которые обозначают развитие данного рынка, называют перенаселение. Уже к 2030 году на нашей планете ожидается появление около сорока городов, население которых превысит десять миллионов жителей. На сегодняшний день таких – 28. На то время почти 4 млрд. людей станут жителями мегаполисов, в то время как сегодня таких 1,6 млрд.

Подобные процессы отражаются на уменьшении нормативов относительно офисных пространств, используемых общественных площадей из расчета на одного рабочего. К концу этого десятилетия в развитых странах ожидаются размеры этого показателя на уровне 15 м2. Для сравнения – в 2000 аналогичный показатель составлял 25 м2. Девелоперы сейчас задумываются не только о коммерческой выгоде, но также и социальных требованиях общества. «Для жилищного строительства все это проявляется нарастанием тенденции смарт-формата», – замечает Довбенко Андрей.

В мире назревают запросы на высококачественную среду обитания, эффективный тайм-менеджмент, статусность в соседском комьюнити. Восстребованность и ценность подобных проектов определяют наличие в их комплексе детсадов, школ, фитнес-центров, других внутренних пространств, которые будут защищены от внешнего вторжения. Это основные показатели продуманного и качественного проекта.

Данные тенденции способны стать маяками, которые обозначат планирование креативной городской среды столицы и других ведущих городов Украины, и способны обратить на себя внимание иностранных инвесторов. На сегодня подавляющая масса наших проектов, которые представлены в области недвижимости – прогнозируемы, и по данной причине малоинтересны искушенным инвесторам.

На украинском девелоперском рынке мыслят категориями необходимыми для выживания в городе, тогда как ставку нужно делать на качество, нестандартные решения и комфорт. «Именно вследствие данных причин в последние десять лет Киевом так и не было привлечено существенных инвестиций, которые помогли бы создать красивую европейскую набережную, новый подход в освоении индустриальных городских территорий, формировании полезных локальных сервисов для жителей и гостей столицы», рассказывает дальше юрист Андрей Довбенко.

«Сейчас тяжело говорить о серьезных перспективах привлечения мировых тенденций на наш рынок недвижимости, но все же это возможно. За время проведения MIPIM-2017 я наблюдал некоторую заинтересованность европейских инвесторов к нашему рынку. Особенно стоит отметить Германию и Польшу. Ну а больше всего показывали свой аппетит азиатские страны: Китай, Индия, Малайзия, Сингапур, которых называют рынками экзотических денег», – отметил Андерей Довбенко.

Конечно же, большинство инвесторов от утверждения положительного решения по отношению к Украине сдерживает плохое понимание инвестиционной перспективы Украины. Они в большинстве случаев опираются на недостаточно корректную информацию относительно нашей страны. И очень часто основными виновниками такого негативного позиционирования национального рынка на международных форумах становятся сами украинцы. Наши акценты на коррупции и войне, финансовой нестабильности не способствуют развитию деловой активности и в целом не являются обязательными. Тем более, когда инвесторы не спрашивают об этом.

«Но при всем этом, мировой инвестиционный рынок ожидает от Украины позитивных меседжей. Можно сформулировать три основные тезисы, вызывающие у иностранных инвесторов интерес и дающие им понимание смысла инвестирования в нашу недвижимость», – рассказывает Андрей Довбенко.

Первый – это нахождение нашего рынка недвижимости на ценовом дне. Это время являеться выгодным в плане покупки активов, учитывая и проблемные. На сегодня сформировались наиболее оптимальные условия их юридической очистки. По истечении трех-пяти лет подобные активы станут дороже в 2-3 раза. Игрокам с азиатских рынков, которые перенасыщены деньгами – это очень интересно и перспективно.

Второе, – продолжает Андрей Довбенко, – это важность понимания, что в Украине проблемы коррупции и бюрократии не являются критическими. Естественно, они интересуют инвесторов, но, как отмечают многие, наша страна добилась значительных достижений по борьбе с этими негативными процессами. При этом у инвесторов есть также и свое понимание, что проблемы назойливой бюрократии легко решаются путем привлечения локальных партнеров и профессиональных советников.

Третий тезис – это предоставление Украиной возможности получать инвесторами высокую маржу в связи с имеющимися в стране определенными рисками.

«Если выходить из этого, то при правильном внешнем позиционировании бизнес-процессов на наш рынок недвижимости вполне возможно привлечение серьезных игроков из области девелопмента. В итоге в ближайшие несколько лет в нашей стране могут быть воплощены масштабные международные девелоперские проекты», – подводит итоги Андрей Довбенко.