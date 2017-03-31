Новые возможности покупки мебели от Moyamebel.com.ua

Интернет-магазин «Моя Мебель» ввел программу продажи мебели по цене, которая подходит покупателю. Это означает, что, если покупатель найдет товар, который стоит дешевле, чем в «Moyamebel.com.ua» , то магазин обязуется продать товар по самой низкой цене. Об это сообщила на своей страничке Facebook руководитель проекта Жарынина Наталия.

Наталия, что Вы готовы предложить покупателям?

Наш интернет-магазин предоставляет покупателям уникальную возможность приобрести качественные изделия по самой низкой цене. Современный рынок предоставляет массу возможностей для покупателей. Широкий ассортимент часто является причиной конкуренции и отчаянной борьбы за место под солнцем. Именно поэтому многим магазинам необходимо иметь отличия, которые бы привлекали клиентов и выделяли его из ряда аналогичных организаций.

Наш интернет-магазин примечателен адекватным соотношением достойного качества и приемлемой цены, что является редкостью на данный момент. Помимо выгодных условий покупки мы также активно работаем над усовершенствованием ассортимента: мы стараемся идти в ногу со временем и интегрировать в производственный процесс современные технологии. За счет этого мы не только остаемся на уровне, но иногда и опережаем наших конкурентов.

Так, одним из самых привлекательных инноваций на сегодняшний день остается возможность приобрести мебель по самой низкой цене. Более того, мы также предоставляем скидку на товар в случае, если покупатель нашел предложение, выгоднее, чем наше.

Какой ассортимент мебели у Вас представлен?

Еще одним преимуществом интернет-магазина “MoyaMebel.com.ua” является широкий ассортимент изделий от ведущих мировых производителей, которые за многолетнее существование на международном рынке смогли доказать свою компетентность и надежность. У нас каждый покупатель сможет приобрести отличный элемент мебельного гарнитура в какую-угодно комнату.

Какие способы оплаты имеются в Вашем интернет-магазине?

Мы предлагаем лояльную политику, позволяющую воспользоваться несколькими способами оплаты заказа. Абсолютно все товары можно приобрести в рассрочку или оплатить их стоимость по частям. Эта функция невероятно актуальна и пользуется большой популярностью среди покупателей.

Также предлагаем покупателям возможность воспользоваться услугой наложенного платежа. Благодаря этому клиент может ознакомиться со своим заказом непосредственно на месте получения и лишь после подробного осмотра оплатить стоимость своего заказа. В случае неудовлетворения товаром, покупатель сможет тут же вернуть нам изделие. Осмотр позволит определить все преимущества и достоинства мебели. которые нельзя рассмотреть даже на фотографиях или выяснить из точных и полноценных описаний, которые предоставляет наш сайт.

Каким образом доставляется товар покупателю?

Наш интернет-магазин сотрудничает с проверенными сервисами, которые обеспечивают надежную транспортировку. Хорошая упаковка позволяет нам гарантировать отсутствие повреждений и обеспечить исправность каждого элемента. Несколько видов доставки позволят клиенту выбрать именно тот, который окажется наиболее комфортным и рациональным для покупателя.

Ваши преимущества?

Мы стараемся сделать все для того, чтобы наши клиенты оставались довольны покупками и могли с радостью приходить еще. Наш ассортимент постоянно пополняется новинками. Интересные акции и скидки также сделают Ваши покупки выгоднее. Делайте выгодные покупки вместе с нами!