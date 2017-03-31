Группа Ferrero объявила о введении новой структуры управления, призванной укрепить позиции компании в мире

Начиная с 1 сентября 2017 года владелец и генеральный директор Группы Ferrero г-н Джованни Ферреро (Giovanni Ferrero) берет на себя роль председателя правления компании. В этом качестве он будет руководить компанией, фокусируясь на разработке долгосрочных стратегий и новых направлений бизнеса, на внедрении долгосрочных инноваций, гарантируя при этом преемственность корпоративной культуры и ценностей компании.

Помимо руководства стратегическими подразделениями и советами/комитетами Группы, г-н Джованни Ферреро будет определять новые пути развития компании с целью ускорить дальнейший рост Группы и ее глобализацию.

Чтобы обеспечить достижение бизнес-целей Группы, г-н Джованни Ферреро принял решение о передаче функций генерального директора менеджеру. Новый генеральный директор будет руководить всеми видами деятельности, направленными на выполнение кратко- и среднесрочных задач. Эту должность займет г-н Лапо Чивилетти (Lapo Civiletti), руководитель высокого класса, чей большой опыт работы в Группе отмечен выдающимися достижениями. Г-н Чивилетти приступит к работе в новой должности с 1 сентября 2017 года.

«Я абсолютно уверен в том, что г-н Лапо Чивилетти обеспечит преемственность в достижении целей компании и окажет эффективную поддержку Группе в ее дальнейшем развитии, - заявил г-н Ферреро. – Он был выбран за свои деловые качества, дальновидность и ориентацию на результат, а также за искреннюю приверженность корпоративной культуре и ценностям Ferrero».

«Сейчас особый момент в развитии Группы, и мы готовы воспользоваться новыми возможностями, которые перед нами открываются, – прокомментировал г-н Чивилетти. – Я полон решимости следовать в направлении, указанном г-ном Ферреро, заручившись поддержкой исполнительного комитета Группы и в сотрудничестве с моими коллегами во всех подразделениях Ferrero».

Деятельность Группы ориентирована на инвестиции в сотрудников, развитие талантов, их лидерских навыков и личных качеств. Новая структура управления позволит Ferrero и дальше развивать бизнес, укрепляя свои позиции на мировых рынках.

В рамках изменения структуры корпоративного управления в руководстве компании были сделаны следующие назначения:

Должностные лица, подчиняющиеся непосредственно председателю правления:

Г-н Лапо Чивилетти, генеральный директор; посол Франческо Паоло Фульчи (Francesco Paolo Fulci), директор по институциональным вопросам; г-н Бриано Оливарес (Briano Olivares), директор по стратегической научно-исследовательской деятельности; г-н Альдо Ува (Aldo Uva), руководитель направления открытых инноваций; г-н Марко Боргези (Marco Borghesi), директор по стратегическим вопросам.

Председатель правления будет осуществлять руководство следующими советами/комитетами Группы: исполнительный комитет Группы, комитет по аудиту, консультативный комитет, комитет по продукции, комитет по назначениям и вознаграждению, комитет по бизнес-инновациям, производственный комитет.

Должностные лица, подчиняющиеся непосредственно генеральному директору:

Г-н Джузеппе Аддецио (Giuseppe Addezio), директор по персоналу и организационным вопросам; г-н Патрик Бобри (Patrick Baubry), директор по продажам и развитию бизнеса; г-н Марко Капурсо (Marco Capurso), директор по развитию бизнеса в развивающихся регионах (Китай, Индия, Ближний Восток и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион); г-н Лапо Чивилетти (Lapo Civiletti), директор по развитию бизнеса в европейском регионе; г-н Джузеппе д’Анджело (Giuseppe D’Angelo), директор по развитию международного бизнеса (Великобритания, Северная, Центральная и Южная Америка, СНГ и страны Центральной Азии, входящие в состав СНГ); г-н Хорхе де Морагас (Jorge de Moragas), финансовый директор; г-н Микеле Ферро (Michele Ferro), директор по производству и снабжению; г-н Фабрицио Миннечи (Fabrizio Minneci), директор по правовым вопросам; г-н Бриано Оливарес (Briano Olivares), директор по глобальным брендам; г-н Альдо Ува (Aldo Uva), директор по производственным вопросам и управлению стратегическими подразделениями.

«Я уверен, что благодаря новой структуре управления компания ускорит развитие бизнеса, сохраняя в то же время приверженность к своим корням. Этот жизненно важный шаг поможет нам объединить в одно целое все составляющие нашей концепции «Лучшее из нашего наследия», а именно выдающиеся деловые качества, мастерство руководящей работы и профессионализм наших сотрудников, превратив их в идеальный инструмент для достижения успеха», – отметил в заключение г-н Ферреро.

История Группы Ferrero началась в 1946 году в небольшом итальянском городе Альба, расположенном в области Пьемонт. Сегодня компания, достигнув консолидированного оборота в 10 млрд евро, является одним из лидеров рынка шоколадных кондитерских изделий и третьим по величине мировым производителем в отрасли.

Группа Ferrero присутствует на рынках 53 стран, численность ее сотрудников составляет более 41 тыс. человек. Компания владеет 22 производственными предприятиями по всему миру, три из которых действуют в рамках «Предпринимательского проекта Микеле Ферреро» в Африке и Азии. В начале 2015 года Группа основала Ferrero Hazelnut Company (HCo), куда вошли 6 сельскохозяйственных и 8 производственных предприятий. Продукция Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac и продукты линейки Kinder) продается более чем в 170 странах мира. Эти продукты стали привычными, даже традиционными во многих регионах, где потребители из поколения в поколение сохраняют преданность любимым маркам, считая их культурными символами своих стран.

Корпоративная социальная ответственность является частью ДНК компании Ferrero. Свежесть и высокое качество продукции, тщательный отбор лучших сортов сырья, устойчивые методы ведения сельского хозяйства, а также постоянные исследования и инновации – вот составляющие успеха Ferrero. Компания Ferrero неизменно оказывает реальную поддержку местным сообществам, которая осуществляется посредством деятельности Фонда Ferrero, «Предпринимательского проекта Микеле Ферреро» и программы Kinder+Sport.

Более подробную информацию можно найти на сайтах: www.ferrero.com и www.ferrerocsr.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

+38 044 247 19 35/36

Ferrero.Ukraine@ferrero.com