ТРЦ Караван обновился для родителей и деток

Сеть ТРЦ Караван обновилась и стала комфортнее для детей и, в первую очередь, для родителей. В ТРЦ Караван в Киеве, Харькове и Днепре появились новые и удобные детские зоны для кормления – Baby Courts, работают детские комнаты, комнаты матери и ребенка, а также появились новые возможности для семейного отдыха.

Детские комнаты

В детской комнате родители могут абсолютно бесплатно оставить детей от 3 до 7 лет на попечение опытной няни. В комнате есть все, что нужно деткам для веселого и качественного времяпрепровождения: игрушки, раскраски, мультфильмы и, конечно же, хорошая компания. Услуга действует на протяжении часа, но, если родители увлеклись покупками и чуток опоздали, детки останутся под присмотром. Детская комната, работает с 10.00 до 22.00 с перерывом на обед.

Комнаты Матери и ребенка

Комната Матери и ребенка – незаменима для родителей самых маленьких деток. Выходя из дому, очень трудно найти место, где можно уединиться, чтобы покормить малыша. Не говоря уже о том, чтобы поменять пеленки. Для посетителей сети ТРЦ Караван «выход» с ребенком будет только в радость: родители могут абсолютно спокойно провести здесь целый день, а покормить и переодеть малыша можно в комфортной комнате матери и ребенка. Комната оснащена: столиком для пеленания (пеленатором), пуфиком для кормящей мамы, а также здесь есть умывальник с горячей водой.

Baby Court

Теперь семьи с маленькими детками могут спокойно и комфортно пообедать за одним столом в ТРЦ Караван. Для самых маленьких гостей ТРЦ, которым еще не исполнилось 2-х годиков, здесь есть удобные стульчики для кормления. Baby Court очень нравится деткам, ведь зона ограждена красочными «стенками», разукрашенными мультяшными героями. Столики и стульчики – яркие и разноцветные. Также здесь есть карандаши и раскраски, которые помогут занять деток, пока взрослые общаются или кушают. В ТРЦ Караван в Харькове для мам с малышами специально оборудованная тумба, на которой разместился подогреватель для бутылочек, что не оставит без перекуса даже самых маленьких посетителей.

В целом ТРЦ Караван – комфортное место для семейного досуга. И в Киеве, и в Харькове, и в Днепре ТРЦ Караван предлагает посетителям интересный шоппинг, в том числе детский: «Чудо Остров», «СМИК», «Антошка», «Акварель», MINOTI, Mothercare, Chicco, «Автокресла» и другие магазины. В Киеве и Харькове в 2016 году начал работать парк семейного досуга – Fly Park, в Днепре детки с удовольствием развлекаются в Игроленде. ТРЦ вместе с партнерами регулярно проводит для маленьких гостей мастер-классы, интересные мероприятия. Пока дети с пользой проводят время, родители могут заняться своими делами.