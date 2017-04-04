Фонд Игоря Янковского начинает прием работ на V-й юбилейный Всеукраинский Конкурс детского рисунка: "УКРАИНА – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ"

Украина имеет огромное культурное и историческое прошлое, которым гордится каждый украинец. Имена национальных гениев: Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко – знает каждый житель нашей страны. Многие слышали о том, что почтовый индекс, вертолет, ракетный двигатель и первый спутник Земли были созданы украинцами. Однако, мы мало знаем о достижениях современных украинцев, о наших земляках, которые живут рядом и прославляют нашу страну далеко за ее пределами.

«В этом году, мы предлагаем юным художникам продемонстрировать свои знания достижений современной Украины в различных направлениях: культуре, науке, искусстве, медицине, энергетике, инновациях. В своих работах они могут изображать людей, которыми гордится современная Украина, научные или технические открытия, достижения в сфере культуры, искусства, архитектуры и многое-многое другое. Наш народ невероятно талантлив, и нам нужно научиться это показывать», - считает основатель Благотворительного Фонда «Инициатива во имя будущего» Игорь Янковский.

Принять участие в Конкурсе на тему «УКРАИНА-ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет со всех регионов Украины. На Конкурс принимаются произведения детского изобразительного искусства, а именно: картины, рисунки, гравюры выполненные различными техниками на бумаге формата А2 и A3. Фонд «Инициатива во имя будущего», традиционно, после подведения итогов конкурса в июне наградит победителей ценными призами.

Стоит отметить, что ежегодно на Конкурс детского рисунка Фонда Янковского приходит множество работ, а участие в нем берут дети со всей Украины. Так, в прошлом году на Конкурс поступило более 500 работ от 485 юных художников Украины. По окончании детского конкурса «Украина: Путь к миру» - работы юных дарований были представлены на выставке в Украинском доме на Крещатике.

Напомним, что по итогам предыдущих Всеукраинских конкурсов детских рисунков «Мой родной край - Украина», «Моя мирная Украина» и «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» Благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего» организовывал и проводил масштабные выставки картин за рубежом, таким образом, представляя мировому сообществу таланты наших юных художников – в Культурном центре Украины в Париже, на Экономическом Форуме в Польше и в здании Европарламента в Брюсселе, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.