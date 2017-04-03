Lviv Media Forum 2017: более 90 спикеров из 15 стран

Впервые на Lviv Media Forum приедут звезда польской документалистики Анна Полак, британский профессор журналистики Джордж Брок, известная грузинская журналистка Нино Иванишвили, румынский расследователь Пол Раду, американский международник Майкл Вайс, главный редактор «Newsweek Polska» Томаш Лис, редактор раздела «Европа» в Financial Times Тони Барбер, российская репортажистка Елена Костюченко и другие.

Одним из нововведений станет формат public talks. Известные украинские журналисты и эксперты возьмут публичные интервью у автора мирового бестселлера «ИГИЛ. Внутри армии террора» Майкла Вайса, автора книги «Убить дракона. Украинские революции» Катажины Квятковской-Москалевич и генерального директора 1+1 медиа Александра Ткаченко.

В этом году вводится формат отдельных тематических потоков, таких как «Расследование», «Деловая журналистика», «Медиаменеджмент», «Digital-журналистика», «Репортаж», «Сторителинг», «Культурная журналистика», «Региональные медиа» и тому подобное.

Традиционно на Lviv Media Forum состоятся вручения Премии имени Александра Кривенко и Лекция свободы.

Напомним, событие продлится 3 дня, с 25 по 27 мая.

V Lviv Media Forum проходит при поддержке Национального Фонда в поддержку Демократии NED, Фонда Джермана Маршалла (США), Представительства ЕС в Украине.

Генеральный партнер — инвестиционная компания Dragon Capital.

Организаторы: ОО «Львовский медиафорум», Школа журналистики УКУ. При содействии Львовского городского совета.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 25 МАЯ

Марси Шор (Йельский университет, США)

Сергей Рахманин ("Зеркало недели", Украина)

Павел Казарин (колумнист, Украина)

Томаш Лис (Newsweek, Польша)

Майкл Вайс (The Daily Beast, США)

Анна Полак (режиссер-документалистка, Польша)

Константин Эггерт (Дождь, Россия)

Нино Иванишвили (ex-Reuters, Грузия)

Сюзанна Шоль (писательница, Австрия)



Параллель с культурной журналистики:

Альберт Цукренко (Культпростир, Украина)

Марта Шокало (ВВС, Украина)

Влад Фисун (Радио Аристократы, Украина)

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 26 МАЯ

Даниэл Бастейро (El Español, Испания) — ожидаем окончательного подтверждения (в дальнейшем — ООП)

Джордж Брок (City University of London, Великобритания)

Александр Ткаченко (1+1, Украина)

Андрей Куликов (Общественное Радио, Украина)

Катажина Квятковская-Москалевич (писательница, Польша)

Тематические потоки:

Расследование:

Пол Раду (OCCRP, Румыния), Арик Толер (Bellingcat), Петр Пацевич (OKO.press, Польша), Сергей Андрушко (СХЕМЫ, Украина), Михаил Ткач (СХЕМЫ, Украина).

Деловая журналистика:

Сергей Фурса (инвестиционный банкир, Украина), Глеб Вышлинский (Центр экономической стратегии, Украина), Елена Шкарпова (VoxCheck, Украина), Думитру Алайба (блоггер, Молдова) — ООП, Александр Крамаренко (Деньги, Украина), Борис Давиденко (VoxUkraine, Украина), Тимофей Милованов (Kyiv School of Economics, Украина), Нина Мищенко (ex-Forbes Украина).

Digital-журналистика:

Марк Иган (ex-BBC, Великобритания), Беата Бель (Google News Lab, Польша), Каталина Албеану (journalism.co.uk, Великобритания), Евгений Сафонов (Bird In Flight, Украина), Максим Саваневский (Watcher, Украина), Робб Монтгомери (медиатренер, Германия), Андрей Баштовый (The Village, Украина), Олли Осборн (VICE, Великобритания) — ООП, Бектур Искендер (Kloop, Кыргызстан).

Медиаменеджмент:

Гжегож Пехота (медиаконсультант, Польша), Юлия Макгаффи (Радио Аристократы, Украина), Андреа Манфреди (Blasting News, Великобритания), Александра Майда (TVN24, Польша), Денис Зеленов (24 канал, Украина), Ольга Руденко (KyivPost, Украина), Оксана Павленко (The Devochki, Украина), Тарас Прокопишин (The Ukrainians, Украина).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Культурная журналистика:

Саша Пролетарский (блогер, Украина), Тементий Пронов (фотограф, Украина), Юрий Береза (Карабас Live, Украина), Максим Сердюк (Muzmapa, Украина), Евгения Нестерович (Zbruc.eu, Украина), Игорь Сидоренко (Радио Субмарина, фронтмен Stoned Jesus, Украина), Алиса Ложкина (ART UKRAINE, Украина).

Репортаж:

Нолан Петерсон (The Daily Sіgnal, США), Тимур Олевский (Настоящее Время, Чехия-Россия), Якуб Гурницки (медиаконсультант, Польша), Петр Андрусечко (Gazeta Wyborcza, Польша), Елена Костюченко (Новая Газета, Россия), Катажина Квятковская-Москалевич (писательница, Польша).

Сторителинг:

Ашок Прасад (ex-BBC, Великобритания) — ООП, Денис Чемберлин (фотожурналист, лауреат Пулицеровской премии, США), Богдан Логвиненко (Ukraїner, Украина).

В течение второго и третьего дней Форума состоится ряд сайд-ивентов, в частности:

Презентация онлайн-руководства для подростков «МедиаДрайвер»: Диана Дуцик (Детектор медиа, Украина) и Марина Дорош (MediaSapiens, Украина);

Панель освещения меньшинств: Олеся Яремчук (The Ukrainians, Украина), Владимир Беглов (Radio Skovoroda, Украина);

Панель об интеграции оккупированных территорий в украинское медиапространство: Севгиль Мусаева (Украинская правда, Украина), Алим Алиев (Крым.SOS), Валентина Самар (Зеркало недели, Украина).

Программа постоянно дополняется и обновляется. Следите на официальном сайте lvivmediaforum.com.