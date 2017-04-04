Евровидение 2017: стал известен официальный дистрибьютор сувениров
Фанатам конкурса Евровидение 2017 представили интернет-магазин сувенирной продукции.
Эксклюзивным распространителем сувенирных товаров Евровидения в Украине стала рекламная компания Original Solutions, которая уже подготовила к продаже всю линейку сувениров, представленных в коллекции 2017 года Celebrate Diversity.
Для всех поклонников конкурса доступен широкий ассортимент продукции: футболки с различными логотипами, худи, сумки, рюкзаки для спорта в двух цветах, чашки и другие сувенирные изделия. Для того чтобы приобрести официальную сувенирную продукцию Евровидения 2017 посетите главный сайт Евровидения. Приобрести сувениры можно уже сейчас, оформив заказ по телефону, а также в самых больших гипермаркетах сети NOVUS в Киеве. Официальная сувенирная продукция маркирована защитными голографическими наклейками.
В мае все товары будут доступны в официальных локациях конкурса: Еврогородке на Крещатике, а также в Международном выставочном центре на левом берегу.