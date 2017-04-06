Школа Борьбы против аутизма

В киевской спортивной организации «Школа Борьбы», что находится на Жилянская 46, уже пятый год тренируют детей с аутизмом. За это время стали заметны явные признаки улучшения. О том, как тренеру это удается, впечатление родителей и перспективы такой практики читайте дальше.

Прежде всего, нужно сказать, что для большого круга людей, само значение слова «аутизм» достаточно омрачено. Итак, аутизм - это определенное нарушение восприятия сигналов, попадающих в человеческий мозг. Таким образом, одни сигналы становятся более интенсивными, а другие, ребенок не замечает вообще. В результате этого, нарушаются контакты человека с окружающим миром, он начинает реагировать на него иначе. Но, как показывает практика, общество способно научить такого ребенка «правилам игры», тем самым снизив нарушение его социального взаимодействия к минимуму.

К большому сожалению, порой, даже врачи-педиатры не знают, каким образом помочь таким детям, или вообще не обращают внимание на проблему. Главное, как отмечают специалисты, вовремя заметить, что ребенок не болен, а просто другая, не такая как все, и знать, как ей помочь. Именно такую ​​задачу перед собой поставили в киевской «Школе Борьбы».

Основатель школы Виталий Даниленко делится своим опытом:

«Должен сказать, что я сам много раз был свидетелем того, как борьба и дзюдо, как виды спорта, решали проблемы с поведением у детей. Нашу школу посещают разные дети, некоторые из которых, отличаются примерным поведением, но уже через месяц-два занятий, видно, как они меняются, становятся более сознательными и самостоятельными. С детьми с аутизмом немного другая ситуация, ведь к ним нужен особый подход, требующий максимального доверия и самоотдачи. И, поверьте, оно того стоит. Трудно передать словами радость родителей, когда они во время занятий борьбой или дзюдо, хотя бы на несколько часов, могут увидеть своего ребенка здоровым, полноценным членом общества ».

Специальную группу для детей с аутизмом уже не первый год ведет главный тренер-преподаватель по дзюдо «Школы Борьбы» Роман Зембицкий. После окончания Краковском педагогическом университете он вернулся в Украину, чтобы привнести европейский опыт в отечественную реабилитационную практику. Роман рассказывает, что на Западе детей с аутизмом всячески пытаются адаптировать и подготовить к жизни в социуме, для того, чтобы они не нуждались в посторонней помочь и могли получать образование, и даже работать, поскольку тогда государству не придется содержать их всю жизнь.

В «Школе Борьбы» таких детей не изолируют от их сверстников, а постепенно интегрируют в группы с обычными детьми, применяя давно известный мировой практике инклюзивный подход к обучению. «Дети видят, как их товарищи займаются, и, постепенно, шаг за шагом, в процессе игры, они сами повторяют необходимые движения, их действия становятся более уверенными, они начинают реагировать на просьбы и команды тренера, и даже за пределами спортивного зала этот эффект не исчезает. За 2-3 года занятий, дети с аутизмом становятся более адаптированными к жизни в социуме, они поддерживают зрительный контакт, могут общаться, и даже готовы бороться на соревнованиях наравне с другими детьми », - рассказывает тренер.

Результаты исследований показывают, что через 20-30 лет каждый третий ребенок будет рожден с аутизмом. Именно поэтому, поиски практических методов адаптации таких детей очень важны в современном мире.

И пока официальная медицина теряется в догадках относительно причин и методов решения этой проблемы, «Школа Борьбы» помогает детям адаптироваться и жить полноценной жизнью.