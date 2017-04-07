Розетка открыла прием предзаказов на новый флагман Samsung

Беспроводная зарядка окажется кстати, если под рукой нет розетки или заряжать аппарат с помощью проводного устройства неудобно. Устройство имеет трансформирующуюся конструкцию, легко преображается в эргономичную подставку. Смартфон можно разместить на нем в вертикальном или горизонтальном положении.

Фирменная беспроводная зарядка выглядит очень стильно. Она прекрасно гармонирует с оригинальным флагманом.

Получить такой бонус бесплатно — весьма заманчивая возможность. Выгодная акция на телефоны Samsung Galaxy S8 от online-супермаркета Rozetka продлится до 26 апреля. Так что пользователям, которые подумывают о покупке прогрессивного флагмана, стоит поторопиться, чтобы получить бесплатный подарок от магазина.

Покупателям, которые следят за новинками рынка электроники, нашумевший флагман уже хорошо знаком. В сети можно найти обзоры на него, а также ознакомиться с официальной презентацией.

Основным достоинством новинки является ее ультрасовременный, стильный дизайн. Компания Samsung взяла свои самые удачные наработки из этой области и возвела их в абсолют. Изогнутые, симметричные передняя и задняя панели из Gorilla Glass 5 дополнены глянцевой алюминиевой окантовкой. Монитор занимает практически всю поверхность лицевой панели. Обрамленный минимальными рамками сверху и снизу, он кажется бесконечным, за что и получил свое яркое название «Infinity Display». Сканер отпечатков пальцев был перенесен на тыльную сторону, а физическая клавиша «Домой» уступила место сенсорной на мониторе.

Заметно возросла производительность смартфона по сравнению со старшими моделями. Работа со сложными приложениями, загрузка игр не вызывает никаких нареканий.

Интересной инновацией стал виртуальный помощник Bixby. Эта интеллектуальная система анализирует предпочтения пользователя при работе с приложениями. Она способна распознавать голосовые команды, выстраивать работу со смартфоном наиболее удобным образом.

Любопытной инновацией является функция разблокировки телефона с помощью сканирования лица.

Флагман Samsung вышел мощным и прогрессивным. Неудивительно, что цена его составляет внушительные 24999 гривен. Приятный бесплатный бонус — не единственное преимущество в пользу покупки смартфона на «Розетке». Предзаказ оформляется быстро и удобно, достаточно просто перейти по ссылке rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/sams_s8_preorder.html. При необходимости покупатель всегда может получить консультацию сертифицированного специалиста SAMSUNG.