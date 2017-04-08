Комтрейд: крупнейший IT-поставщик Украины отметил 10-й день рождения

Comtrade — крупнейший в Украине IT-поставщик и реселлер в области обеспечения телекоммуникационных проектов, сетевой и серверной инфраструктур. Компания сотрудничает с лучшими производителями, работающими в этой сфере. Также «Комтрейд» предлагает низкие цены на продукцию и предоставляет услугу технической поддержки, что и делает этого продавца одним из ведущих игроков на отечественном рынке.

Comtrade — официальный ресселер товаров IT-производителей с мировым именем: Aruba (HPE), Cisco, Dell, Hikvision, Juniper, Grandstream, Yealink, Legrand, Linksys, Qnap, Synology, D-Link, Molex, Mikrotik, Ubiquiti и других.

Кроме всего этого, компания предоставляет:

телекоммуникационные шкафы;

серверное оборудование и системы хранения данных;

кабельные системы и аксессуары;

системы видеонаблюдения и контроля доступа;

оптические решения;

программное обеспечение;

системы гарантированного электропитания;

системы прецизионного кондиционирования;

альтернативную энергетику;

системы видеоконференцсвязи.

Все это — продукция ведущих торговых марок.

«Комтрейд» может похвастать безупречной репутацией, гибкой финансовой политикой для партнеров, а также технической, информационной и проектной поддержкой всех клиентов без исключения.

Компания предлагает низкие цены на качественное сетевое оборудование. Все товары всегда в наличии на складе. Благодаря высокой квалификации сотрудников, электронной системе заказов и продуманной логистике каждая поставка выполняется в указанные сроки. Продажи осуществляются как интеграторам систем связи и сервис-партнерам, так и конечному покупателю. Все товары и полезная информация о них представлена на официальном сайте компании — Com-trade.com.ua.

Comtrade не отходит от своих принципов и продолжает совершенствоваться, выводя свою работу на еще более высокий уровень.

Контактные данные для СМИ:

+38 044 239-26-56

admin@com-trade.com.ua