Комтрейд: крупнейший IT-поставщик Украины отметил 10-й день рождения
Компания «Комтрейд» является одним из ведущих продавцов на украинском рынке сетевых технологий и коммуникаций. Образованная в 2007 году, в 2017-м фирма отмечает десятый день рождения.
Comtrade — крупнейший в Украине IT-поставщик и реселлер в области обеспечения телекоммуникационных проектов, сетевой и серверной инфраструктур. Компания сотрудничает с лучшими производителями, работающими в этой сфере. Также «Комтрейд» предлагает низкие цены на продукцию и предоставляет услугу технической поддержки, что и делает этого продавца одним из ведущих игроков на отечественном рынке.
Comtrade — официальный ресселер товаров IT-производителей с мировым именем: Aruba (HPE), Cisco, Dell, Hikvision, Juniper, Grandstream, Yealink, Legrand, Linksys, Qnap, Synology, D-Link, Molex, Mikrotik, Ubiquiti и других.
Кроме всего этого, компания предоставляет:
телекоммуникационные шкафы;
серверное оборудование и системы хранения данных;
кабельные системы и аксессуары;
системы видеонаблюдения и контроля доступа;
оптические решения;
программное обеспечение;
системы гарантированного электропитания;
системы прецизионного кондиционирования;
альтернативную энергетику;
системы видеоконференцсвязи.
Все это — продукция ведущих торговых марок.
«Комтрейд» может похвастать безупречной репутацией, гибкой финансовой политикой для партнеров, а также технической, информационной и проектной поддержкой всех клиентов без исключения.
Компания предлагает низкие цены на качественное сетевое оборудование. Все товары всегда в наличии на складе. Благодаря высокой квалификации сотрудников, электронной системе заказов и продуманной логистике каждая поставка выполняется в указанные сроки. Продажи осуществляются как интеграторам систем связи и сервис-партнерам, так и конечному покупателю. Все товары и полезная информация о них представлена на официальном сайте компании — Com-trade.com.ua.
Comtrade не отходит от своих принципов и продолжает совершенствоваться, выводя свою работу на еще более высокий уровень.
Контактные данные для СМИ:
+38 044 239-26-56
admin@com-trade.com.ua