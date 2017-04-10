Студенты и волонтеры во главе с Тимофеем Нагорным провели массовую зарядку

Утром 7 апреля, на площади знаний НТУУ КПИ состоялась массовая спортивная зарядка «СТАН», которая была приурочена к Всемирному Дню Здоровья.

В ней приняли участие самые активные студенты КПИ, для которых небезразличны проблемы здоровья и спорта в нашей стране. Массовая спортивная зарядка является частью всеукраинской акции «Спортивной Тест Активности Нации», финал которой должен состоятся в Киеве на День молодежи.

Акция проходила при поддержке Фонда волонтеров Украины. Как отмечают участники и организаторы акции, ее основной задачей выступает пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к состоянию физической культуры населения нашей страны и массовым видам спорта. По словам принявших в ней участие студентов: «Лучше заниматься спортом, чем просиживать часами в интернете или принимать медикаменты!»

Как показывает статистика, спортом в нашей стране занимаются меньше 17% населения. Это очень низкие показатели, если сравнивать, например, со скандинавскими странами, где население, занимающееся спортом постоянно составляет 85% В Украине каждый год закрываются десятки спортивных школ, оздоровительных лагерей, а тысячи заслуженных тренеров покидают страну. Проблемой является и ухудшение здоровья молодого поколения, постоянное сокращение генофонда. Наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире по естественной убыли населения, а безразличие власти приводит к тому, что у нас самый высокий уровень детской преступности и алкоголизма.

"Такие акции как «СТАН» являются чрезвычайно важными в популяризации двигательной активности и массовых видов спорта среди широких масс населения. Всего пятнадцать минут утренней зарядки уберегут нас от многих заболеваний и на несколько лет продлят жизнь. Будьте здоровы и счастливы, объединяйте активных людей, приумножайте добро, любовь и позитивные эмоции" — сказал президент фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный.