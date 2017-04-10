В США украинским бизнесменам помогают бывшие земляки

Украинский предприниматель Артём Геращенков создал сообщество из бизнесменов, переехавших в страну из СНГ. Проект SVOI существует в США два года и представляет собой огромный бизнес-клуб, улучшенный с помощью информационных технологий, где состоят уже 189 000 человек. Организация среди прочего помогает новоприбывшим иммигрантам-бизнесменам.

В США сообщество проводит регулярные бизнес-встречи и сводит возможных потенциальных партнеров на американской территории и через океан. В течение 2017 года при поддержке проекта должны быть заключены более 100 контрактов о международном партнёрстве между украинскими и американскими бизнесами.

Для развития сообщества активно используются новые технологии. У проекта есть компьютерная программа, которая подбирает бизнесы друг другу. В неё заносят контакты и сферу деятельности каждого нового участника, а она находит для него потенциальных партнёров и людей, которые ищут похожий проект, чтобы вложить деньги.

С марта 2017 сообщество отрабатывает алгоритм ускоренной экспансии, которым смогут пользоваться украинцы, решившие расширять бизнес на западный рынок. Также SVOI активно используют социальные сети для коммуникации с заинтересованными бизнесменами. В Facebook можно найти много информации о следующих встречах, интервью с участниками сообщества, а на видеоканале проекта в YouTube публикуются передачи об историях успеха бизнесменов с корнями из СНГ.

Артём Геращенков занимается информационными технологиями и автоматизирует бизнес более 10 лет. Технические разработки помогают ему поддерживать связь с огромным количеством бизнесменов и использовать этот человеческий ресурс с большой пользой для всех.

Например, когда в США приезжает новый предприниматель, он нуждается в том, чтобы обустроить быт, в правовой поддержке, советах коллег и сотрудниках для своей компании. Проект Геращенкова решает эту проблему с космической скоростью и даёт человеку все нужные контакты, а затем рекомендует его коллегам и партнерам.

В интересные проекты и стартапы SVOI готовы вкладывать собственные деньги, а для менее привлекательных находят помощь и советчиков. Также в проект приходят за маркетинговыми услугами.

По материалам сайта http://infoline.ua