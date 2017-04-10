Учеба в Польше: перспективная возможность для молодежи Украины
Получение высшего образования — первая и самая главная ступень для овладения перспективной специальностью и дальнейшего трудоустройства.
Для украинской молодежи учеба в Польше является доступным вариантом и имеет преимущества перед поступлением в вузы других стран. Средняя стоимость учебы составляет от 650 до 2500 евро в год при условии преподавания на польском языке, в связи с чем большое значение приобретают языковые курсы и адаптационная программа для абитуриентов.
Украинско-польский центр образования предлагает консультации и всестороннюю поддержку будущим студентам. Пройти регистрацию и заполнить анкету онлайн можно уже сегодня, чтобы определиться с учебным заведением, будущей специальностью и пакетом услуг. Это позволит подготовиться к поступлению, нотариально заверить необходимые документы, оформить медицинское страхование и визу.
Десятки польских вузов и университетов: выбор за абитуриентом
Выбирая учебу в Польше, выпускники школ и молодежь, желающая получить второе высшее образование, имеет возможность оценить несколько лучших вариантов и подать документы в государственное или негосударственное учебное заведение. Это не повлияет на уровень подготовки, поскольку университеты Польши имеют стандартную систему преподавания и организации учебного процесса. Дипломы вузов котируются во всех странах Евросоюза, что дает большие перспективы относительно дальнейшего трудоустройства за границей.
Лучшие студенты могут принять участие в программе по обмену и продолжить учебу в одной из европейских стран, что позволяет получить диплом двух высших учебных заведений. Предусмотрена также учебная практика в Польше, что помогает совершенствовать не только профессиональные навыки, но и освоить новые дисциплины. Творческая и одаренная молодежь имеет возможность получать повышенные стипендии, участвовать в научных исследованиях и проектах.
Программы обучения за границей от «UniverPL»
После заполнения анкеты будущие абитуриенты получают возможность проконсультироваться со специалистами Украинско-польского центра образования и выбрать специальность, вуз, порядок оплаты и пакет услуг:
Пакет «Минимум»:
- Консультация абитуриентов при выборе вуза, специальности, формы обучения.
- Консультации при сборе пакета документов для поступления, помощь переводчика, нотариальное заверение бумаг.
- Помощь в получении визы и оформлении медицинской страховки.
Пакет «Максимум»:
- Консультация абитуриентов при выборе вуза, специальности, формы обучения.
- Консультации при сборе пакета документов для поступления, помощь переводчика, нотариальное заверение бумаг.
- Визовая поддержка будущего студента. Консультации при оформлении медицинской страховки.
- Оказание помощи при поселении, покупке стартового пакета для мобильной связи, оформлении банковской карты.
- Консультации родителям при получении визы.
- Экскурсии по Польше с группой студентов. Отчет куратора об успеваемости студента.
В настоящий момент абитуриентам, прошедшим регистрацию и собеседование, предлагается значительная скидка на учебу и возможность оплачивать ее частями за первый и второй семестр. Завтрашним выпускникам Украинско-польский центр образования «UniverPL» предлагает до поступления пройти интенсивные курсы изучения языка. Это поможет адаптироваться в новой стране и получить высшее образование европейского уровня.