U-F-L.net: онлайн-сервис доставки цветов SendFlowers сменил имя

Начало апреля ознаменовалось важным событием в деятельности компании UFL. Начиная с 31 марта привычный многим украинцам SendFlowers.ua переехал на U-F-L.net — сайт в международной доменной зоне. В UFL ожидают, что такая перемена принесет массу преимуществ в первую очередь для пользователей сервиса доставки цветов и подарков, а также выгодно скажется на жизнедеятельности и росте компании.

«Несмотря на то, что в Украине UFL уже знаком многим как компания по доставке цветов #1, есть ряд факторов, которые объективно сдерживают возможное развитие. Это и нестабильная экономическая ситуация, и государственные риски местной юрисдикции, непрозрачные и неясные правила для развития бизнеса в целом, — говорит Алексей Созинов, руководитель цветочного холдинга UFL. — Логичным и правильным шагом считаем расширение географии деятельности. Ни один русскоязычный конкурент пока что не перешел на эту модель: в своих бизнесах они показывают определенную региональную привязку (ru, by, ua, kz). Мы же понимаем, что интернет границ не имеет, поэтому отказались от региональности в пользу сервиса. Переход в международную доменную зону дает возможность воспользоваться услугой доставки цветов и подарков в любой точке планеты».

В компании отметили, что сайт U-F-L.net уже доступен для пользователей сети как с десктопа так и в мобильной версии, а для самых прогрессивных готовятся приложения. Кроме этого, для клиентов из Украины готовится долгожданная локализованная версия сайта.

«От локального украинского интернет-магазина мы уверенно движемся в сторону глобального онлайн-сервиса, который качественно, быстро, мобильно и с гарантией доставляет букеты, информирует о доставке, расширяет и улучшает сеть партнеров по миру», — отметил Созинов.

Компания UFL работает на рынке цветочных доставок с 2003 года, имеет представительства в Киеве, Москве, Санк-Петербурге, Минске, Алмате, Кишиневе и других крупных городах постсоветского пространства. Более 300 тыс. успешно выполненных заказов сделали компанию лидером на рынке цветочных поздравлений. В течение 13 лет флористы UFL создают лучшие композиции, чтобы помогать клиентам создавать праздник для близких и родных людей. UFL — доставляя счастье!