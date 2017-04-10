"Небесна Криниця" открыла новый завод в Ворзеле - любимом курорте киевлян

На северо-западной окраине Киева расположился живописный Ворзель. Уникальный микроклимат и естественная красота выделяют этот населенный пункт из множества других, подобных ему украинских городков.

Густые деревья защищают городок от сильных ветров. Почвы здесь богаты микроорганизмами, тяжелые и влажные. В воздухе повышенное содержание кислорода и озона. Средняя влажность в Ворзеле на 10-15% выше, чем в Киеве. Именно эти факторы помогли сформировать уникальный микроклимат, который стал лечебным для нашего здоровья и подарил городке звание курортного.

Ворзель сегодня

Нынешний Ворзель - любимое место отдыха киевлян. Здесь удалось сохранить первозданные тишину и красоту. Чистое озеро манит принять водные процедуры. По лесо-парковых зонах хорошо покататься на велосипеде и остановиться на пикник.

Несмотря на прекрасное дорожное сообщение и близость столицы Ворзель под активную застройку не отдают. Местная активная община изо всех сил борется за сохранение уникального климата и звание курортного поселка, который до этого дня закреплено за городком.

Славится Возель и своими источниками артезианской воды. Полмиллиона лет назад эта территория находилась под ледниками, которые тая сформировали Сеноманский водоносный горизонт. Вот почему вода по составу и вкусу похожа на талую воду.

Отныне вкусная и чистая курортная ворзельский вода доступна и киевлянам

Недавно компания «Небесна Криниця» открыла современный завод по производству бутилированной воды в бутылях 18,9 л в этом живописном курорте. Клиенты могут заказать воду с курорта Ворзель с доставкой домой или в офис.

Евгения Кривонос, директор по развитию компании «Небесна Криниця»

Компания «Небесна Криниця» активно растет и развивается, поэтому увеличение производственных мощностей стало для компании насущной потребностью.

Наша артезианская скважина глубиной 128 м защищена слоем плотного голубого мергеля. Этот минерал не только защищает водоносный горизонт от проникновения веществ с поверхности, а и обогащает воду уникальным комплексом природных минералов.

Наша вода очень вкусная за счет сбалансированного состава минералов и отсутствия в ней вредных примесей и лишних солей. Мягкая вода легко усваивается организмом, а при приготовлении напитков и блюд не изменяет вкус продуктов. Вода рекомендована для ежедневного потребления: для питья, приготовления горячих напитков и блюд.

На нашем производстве организован непрерывный круглосуточный процесс, что гарантирует стабильное высокое качество воды. Полная система автоматизации устраняет человеческий фактор и обеспечивает высокий уровень контроля всех процессов. Компьютер вычисляет степень использования ресурса фильтров и рекомендует срок их замены. При этом контролируется не только объем воды, прошедшей фильтрацию, но и ее состав. Это позволяет сохранить природную пользу воды и гарантировать потребителю высочайшее ее качество.

Справка

Компания «Небесна Криниця» занимается производством и доставкой бутилированной воды с 2001 года. Является национальным оператором, который обслуживает более 50 тысяч домохозяйств по 10 тысяч офисов по Украине.

С 2015 года компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов оборудованием для потребления кофе и натуральным зерновым кофе собственного импорта ТМ “CORSICO”.

За последние годы компания «Небесна Криниця» получила награды «Фаворит успеха» и «Качество №1» в категории доставки воды и подтвердила свои лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe и членом Европейской бизнес ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».